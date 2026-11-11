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El emblemático museo viñamarino abrirá sus puertas de manera gratuita este viernes 13 de noviembre, ofreciendo una jornada especial con recorridos, cuentacuentos y actividades familiares.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, esquina 1 Oriente, Viña del Mar, se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos. La actividad, que se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 entre las 17:00 y las 21:00 horas, permitirá a la comunidad acceder de forma gratuita a sus colecciones de arqueología y ciencias naturales, además de disfrutar de una nutrida programación cultural.

La jornada contará con mediación en las salas Rapanui y de Entomología, además de la apertura de la biblioteca del museo y la activación del Buzón del Libro. Asimismo, se realizará una práctica de figuras de hilos en la entrada del recinto. La oferta cultural se complementa con dos funciones de cuentacuentos: a las 18:00 horas, la Compañía Wenuy presentará “Wayra”, una historia sobre la protección del río Aconcagua, mientras que a las 20:00 horas, la compañía Luna Cuentamecuentos ofrecerá “El insecto Trujillo”, una propuesta enfocada en la fauna de primavera.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El museo recuerda que el último ingreso de público será a las 20:30 horas, invitando a las familias a aprovechar esta oportunidad de visitar el espacio en un horario extendido.

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