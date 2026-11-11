Museo Fonck invita a disfrutar de una nueva versión de Noche de Museos 2026
El emblemático museo viñamarino abrirá sus puertas de manera gratuita este viernes 13 de noviembre, ofreciendo una jornada especial con recorridos, cuentacuentos y actividades familiares.
El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, esquina 1 Oriente, Viña del Mar, se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos. La actividad, que se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 entre las 17:00 y las 21:00 horas, permitirá a la comunidad acceder de forma gratuita a sus colecciones de arqueología y ciencias naturales, además de disfrutar de una nutrida programación cultural.
La jornada contará con mediación en las salas Rapanui y de Entomología, además de la apertura de la biblioteca del museo y la activación del Buzón del Libro. Asimismo, se realizará una práctica de figuras de hilos en la entrada del recinto. La oferta cultural se complementa con dos funciones de cuentacuentos: a las 18:00 horas, la Compañía Wenuy presentará “Wayra”, una historia sobre la protección del río Aconcagua, mientras que a las 20:00 horas, la compañía Luna Cuentamecuentos ofrecerá “El insecto Trujillo”, una propuesta enfocada en la fauna de primavera.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El museo recuerda que el último ingreso de público será a las 20:30 horas, invitando a las familias a aprovechar esta oportunidad de visitar el espacio en un horario extendido.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.