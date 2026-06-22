Museo Fonck invita a disfrutar las vacaciones de invierno con entretenidos talleres para toda la familia

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La iniciativa, que se desarrollará entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2026, busca acercar a la comunidad al patrimonio cultural y natural mediante experiencias educativas y creativas.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, esquina 1 Oriente, en Viña del Mar, invita a la comunidad a disfrutar de las vacaciones de invierno con una variada cartelera de talleres diseñados especialmente para compartir en familia. Las actividades se realizarán entre el 24 de junio y el 2 de julio de 2026, abordando temáticas vinculadas a los pueblos originarios, la biodiversidad y el mundo animal.

Estas iniciativas forman parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A través de estos espacios de aprendizaje y participación, el museo busca promover el conocimiento y la valoración de las colecciones y contenidos que resguarda de una manera estimulante e inspiradora.

El valor de cada taller es de $3.500 por participante, y el adulto acompañante no paga ingreso. Los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades serán proporcionados por la institución. Cabe destacar que la inscripción no incluye el acceso ni el recorrido por las salas de exhibición general del museo.

La programación detallada de los talleres es la siguiente:

Taller “Mariposas del Fonck”

Se desarrollará el miércoles 24 de junio, a las 11:30 horas, a cargo de Marisol Latorre. Está dirigido a niños y niñas de entre 8 y 14 años. La propuesta contempla un recorrido por la colección de mariposas del museo, seguido de ejercicios de observación, dibujo y aplicación de color inspirados en especies como la Mariposa Azul y la Mariposa Monarca.

Taller “Pez Globo a través del modelado”

Se llevará a cabo el jueves 25 de junio, a las 11:30 horas, bajo la dirección de Marisol Latorre. Orientado a niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 14 años, la experiencia considera una visita a la colección marina del museo y una actividad práctica de modelado en plastilina para recrear las características de esta singular especie.

Taller “Símbolos Ancestrales: Máscaras y Tocados de Chile Originario”

El miércoles 1 de julio, a las 11:30 horas, se realizará esta actividad dirigida a niñas y niños de entre 5 y 12 años, encabezada por Macarena Belmar. Durante la jornada, los participantes conocerán elementos representativos de las culturas Mapuche, Selknam y Rapa Nui, para luego crear máscaras o tocados inspirados en sus tradiciones.

Taller “Mi primera editorial: Animales al descubierto”

El jueves 2 de julio, a las 11:30 horas, se desarrollará este taller dirigido por Macarena Belmar, orientado a niñas y niños de entre 5 y 12 años. En la sesión, explorarán los distintos tipos de cubiertas corporales de los animales y confeccionarán un libro ilustrado con dibujos y registros basados en la observación de ejemplares de la colección.

Para participar en uno o más talleres, las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través del formulario disponible en la biografía de la cuenta oficial de Instagram del Museo Fonck.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.