Museo Fonck invita a niños y niñas a conocer la leyenda del Hombre Pájaro

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El Museo Fonck invita a una jornada de cuentacuentos sobre la tradición Rapa Nui, dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, Viña del Mar, realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, a las 16:00 horas, la actividad denominada “Leyenda del Hombre Pájaro o Manutara”. El encuentro tendrá lugar en las dependencias de la biblioteca del recinto y está dirigido a niñas y niños de 4 a 12 años, quienes deberán asistir acompañados por una persona adulta.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer la historia del Hombre Pájaro o Manutara, relato vinculado a una antigua competencia ceremonial realizada anualmente en Rapa Nui, mediante la cual se definía a una figura de importante liderazgo político y espiritual en la isla. El relato será narrado primero en lengua rapanui por Betty Haoa Rapahango y, posteriormente, en español por Macarena Belmar.

Esta iniciativa forma parte de “BiblioFonck en Movimiento”, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Según informaron desde la institución, el objetivo es generar instancias para acercar a las familias a la lectura y al patrimonio cultural mediante la narración oral.

Para participar, es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible en la biografía de Instagram del Museo Fonck. Cabe señalar que la actividad cuenta con cupos limitados y no incluye el acceso a las salas de exhibición del museo.

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