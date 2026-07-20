Museo Fonck invita a taller gratuito de acuarela sobre la mariposa hoja
El museo viñamarino invita a explorar la biodiversidad y el camuflaje de la especie Kallima inachus a través de una jornada de mediación cultural que integra ciencia y arte.
El Museo Fonck ha organizado el taller gratuito y online titulado “¿Es una hoja o una mariposa? Pintemos a una experta en camuflaje”, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio de 2026 a las 16:00 horas a través de la plataforma Zoom. La actividad está orientada a personas desde los 17 años y busca acercar el conocimiento sobre la naturaleza mediante la creación artística.
Durante la sesión, la tallerista Isabel Rojas Segalerva presentará las características morfológicas, etológicas y de historia natural de la Kallima inachus, una de las mariposas presentes en la colección de la institución. Posteriormente, los participantes aprenderán técnicas básicas de acuarela para plasmar la singular belleza y el extraordinario camuflaje de este insecto, cuya estrategia de supervivencia le permite confundirse con estructuras vegetales.
Para participar, los interesados deben inscribirse a través del formulario disponible en la biografía de Instagram del museo. Los materiales requeridos para la jornada incluyen hojas de papel (blanca, vegetal y para acuarela), lápiz grafito, goma, sacapuntas, pinceles, acuarelas, dos recipientes con agua y un paño absorbente.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Museo Fonck destaca que esta actividad es una invitación a descubrir cómo la adaptación biológica puede transformarse en una creación propia, integrando el aprendizaje científico con la expresión creativa.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.