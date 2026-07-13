Museo Fonck invita a taller gratuito de lengua rapanui en Viña del Mar

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El Museo Fonck abre sus puertas para un ciclo de formación presencial sobre la lengua y cultura Rapa Nui, dirigido a personas mayores de 16 años.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, Viña del Mar, ha extendido una invitación a la comunidad para participar en el taller gratuito y presencial denominado “Lengua Rapanui”. La actividad se llevará a cabo los días miércoles 22 y 29 de julio, además del 5, 12 y 19 de agosto de 2026, a partir de las 16:00 horas.

Esta iniciativa, financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, será encabezada por Betty Haoa Rapahango, investigadora histórica de la cultura Rapa Nui. El objetivo central es promover el aprendizaje de la lengua mediante el desarrollo de competencias básicas de comunicación, utilizando una metodología integral que abarca saberes sobre identidad, familia, naturaleza, alimentación, tradiciones y ceremonias.

Sobre el propósito del taller, la organización destaca que “se favorecerá la valoración y preservación del patrimonio cultural, contribuyendo además al fortalecimiento de la comprensión lectora y al fomento del gusto por la lectura”. Los interesados en participar deberán inscribirse a través del formulario disponible en la biografía de Instagram del museo, considerando que los cupos son limitados. Para las sesiones, los asistentes solo deberán contar con lápiz y cuaderno para tomar apuntes.

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