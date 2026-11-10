Museo Fonck presenta edición en inglés del libro “Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua”

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La obra de la periodista Patricia Stambuk, que recopila testimonios fundamentales de la historia rapanui, busca ahora alcanzar a lectores de habla inglesa a nivel internacional.

El Museo Fonck, ubicado en 4 Norte 784, Viña del Mar, fue el escenario elegido para el lanzamiento de la edición en inglés del libro “Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua”, escrito por la destacada periodista y escritora Patricia Stambuk. La actividad, realizada el pasado viernes 6 de noviembre, marcó además el inicio del mes aniversario del recinto, que celebra 89 años de trayectoria en la difusión de la historia y la naturaleza.

Durante la jornada, la autora compartió con los asistentes detalles sobre el proceso de investigación y la relevancia de preservar los testimonios de los protagonistas de la historia de Rapa Nui. En el evento participaron también Eduardo Ruiz-Tagle, director de Editorial Rapanui Press, y Marcos Moncada, encargado del lanzamiento de libros de la misma editorial, quienes destacaron el impacto de esta nueva publicación traducida por Camila Yver Morales.

Publicado originalmente en 2010, el libro reúne los relatos de treinta ancianos y líderes rapanui, cuyas memorias reconstruyen episodios de la isla entre 1888 y 1964. La obra, que obtuvo el primer lugar en el concurso Escrituras de la Memoria en la categoría Obra Inédita, cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2026. “La edición en inglés permitirá que la historia y los testimonios de Rapa Nui lleguen a lectores de distintos países”, destacaron desde la organización.

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