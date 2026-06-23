Museo Universitario del Grabado UPLA abre inscripciones para sus talleres de vacaciones de invierno

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Las actividades se realizarán con aporte voluntario, incluyen materiales y están dirigidas a públicos de diversas edades en Cerro Alegre.

El Museo Universitario del Grabado Universidad de Playa Ancha (MUG-Upla) ofrece su programación de talleres artísticos para las vacaciones de invierno. Las actividades, que se extenderán entre el 24 de junio y el 3 de julio, están diseñadas para acercar las artes y el grabado a la comunidad.

Cada una de las instancias formativas contará con cupos limitados y se realizarán entre las 11:30 a 13:30 horas en las dependencias del Museo, ubicado en Lautaro Rosas 485, Cerro Alegre, Valparaíso. Todos los talleres operan bajo la modalidad de aporte voluntario y se incluyen los materiales necesarios para el desarrollo de las jornadas.

La cartelera comenzará el miércoles 24 de junio con el taller “Libro de artista”, una propuesta abierta a personas desde los 6 años que busca fomentar la capacidad expresiva mediante el uso de técnicas mixtas para dar forma a una publicación única.

Para el público juvenil y adulto (desde los 13 años), los días jueves 25 y viernes 26 de junio se realizará “Entre tintas y estampas”. Esta iniciativa, estructurada en dos sesiones consecutivas, profundizará en la técnica del grabado en linóleo, permitiendo a los asistentes experimentar el proceso técnico completo, desde la matriz hasta la estampa final.

La semana siguiente estará marcada por opciones orientadas principalmente a la niñez y la experimentación gráfica. El miércoles 1 de julio se llevará a cabo “Mi primer grabado”, un espacio de iniciación exclusivo para niños y niñas de entre 5 y 9 años, donde trabajarán con matrices de materiales blandos y de fácil manipulación.

El jueves 2 de julio será el turno de “Almanaque del bestiario”, un taller inspirado en el célebre Animalario Universal del profesor Revillod. Enfocada en personas desde los 6 años, la actividad invita a la creación de criaturas fantásticas mediante el uso del recorte y la monotipia, concluyendo con la confección de un calendario artístico.

Finalmente, la programación cerrará el viernes 3 de julio con “Plantillas creativas”, instancia que también abordará la monotipia como método de impresión única e irrepetible, estimulando la experimentación visual en participantes desde los 6 años. Cada taller dispone de un cupo máximo de 6 personas, con inscripciones previas al correo [email protected].

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.