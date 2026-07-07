Museo Universitario del Grabado UPLA alberga lanzamiento del libro “Palabra escondida”

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La obra de Ricardo Loebell compila ensayos desarrollados durante dos décadas y se presentó en el marco del 40° aniversario de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha.

El Museo Universitario del Grabado de la Universidad de Playa Ancha (MUG-UPLA) fue el escenario del lanzamiento del libro “Palabra escondida”, del autor Ricardo Loebell. La actividad se enmarcó en las celebraciones oficiales por el cuadragésimo aniversario de la Facultad de Arte de dicha casa de estudios.

La presentación contó con la participación del propio autor, quien estuvo acompañado por José de Nordenflycht, director del Departamento de Artes Integradas de la UPLA, y Macarena García, académica del Instituto de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Los especialistas dialogaron sobre los alcances estéticos y ensayísticos de la publicación, que reúne trabajos inspirados en diversas obras artísticas realizados a lo largo de más de veinte años.

Sobre el proceso creativo y la evolución de su obra, Ricardo Loebell reflexionó: “Cada cual lo va a leer distinto y descubrir otros énfasis, pero algo se va a llevar, porque el libro no es homogéneo. Los escritos están hechos entre el 2003 y 2025, hay un trayecto bastante grande de más de 20 años, hay también una evolución en la escritura”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González Morales, destacó la relevancia de este tipo de hitos para la comunidad: “Poniendo de manifiesto que el arte y la cultura son esenciales para el desarrollo del país y de nuestros ciudadanos, mientras más arte, más cultura y música, nos vamos a regocijar, a generar un ambiente de trabajo y ciudadano de mucha mayor estabilidad, independiente de los problemas que vive el planeta, los países y la región”.

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