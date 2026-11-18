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La muestra, que reúne serigrafías de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 donadas al Fondo de las Artes UPLA, se adhiere a la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso.

En una jornada hito para la escena cultural porteña, el Museo Universitario del Grabado Universidad de Playa Ancha (MUG-UPLA) inauguró “PALABRARMAS”, exposición temporal dedicada a la obra de Cecilia Vicuña, poeta, cineasta y artista visual distinguida con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2023. La exhibición, que podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027, marca la primera vez que esta propuesta de la reconocida creadora nacional se presenta en Valparaíso.

Bajo la curatoría de José de Nordenflycht, académico del Departamento de Artes Integradas de la UPLA y director ejecutivo de la Fundación Arte Precario Cecilia Vicuña, “PALABRARMAS” propone un encuentro significativo con la trayectoria de la artista. Al respecto, el curador explicó el trasfondo de este vínculo territorial: “El proceso de investigación que llevamos realizando varios académicos, en particular quien habla, en relación con los vínculos de Cecilia Vicuña y la Quinta Región. El arte de Cecilia nace el año 1966 en las playas de Concón, a partir de una observación que la joven artista hace en ese momento y lugar, creando un modo de trabajo poético que ella denomina ‘Arte Precario’”.

El curador complementó: “A partir de allí la construcción de ‘PALABRARMAS’ en la década de los setenta y sus quipus monumentales a partir de los noventa, remiten a este momento fundacional a mediados de los sesenta en nuestra Región de Valparaíso, por tanto, venimos a celebrar también estos ya 60 años”. El recorrido expositivo está articulado por seis serigrafías pertenecientes a la colección del Fondo de las Artes UPLA, piezas que ingresaron al patrimonio universitario gracias a una donación realizada por la propia Vicuña en 2023.

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