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El autor, bajista y académico, realizará tres presentaciones gratuitas esta semana para dar a conocer la segunda edición de su obra “Armonía Popular Aplicada Parte III”.

El músico, docente universitario y periodista, Diego Vega Arce, anunció el lanzamiento de la segunda edición de su libro “Armonía Popular Aplicada Parte III”. La obra, que cuenta con un nuevo prólogo y anexos de diversos músicos, busca profundizar en conceptos fundamentales de la teoría musical aplicada a la música popular y el jazz.

Sobre el proceso de creación y la importancia de esta publicación, el autor señaló: “Presentar este libro representa un hito y estoy enormemente agradecido de poder realizarlo. Esto es el quinto libro que publico: a los tres volúmenes de Armonía Popular Aplicada, se suma la edición digital del primero y esta reedición del tercero. Ha sido un proceso difícil: no es fácil encontrar apoyo para este tipo de libros, que por su carácter educacional quedan fuera incluso de las bases de Fondart”.

Vega destacó además el respaldo de su comunidad de lectores: “Gracias a la valoración y confianza de las lectoras y lectores y al hecho de que todos los volúmenes anteriores estén agotados es que me he decidido a hacer esta reedición”.

El ciclo de presentaciones comienza este miércoles 18 de noviembre a las 17:00 horas en el Salón Dorado del Palacio Vergara, en Viña del Mar. La segunda jornada se llevará a cabo el viernes 20, a las 12:20 horas, en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Sausalito). Finalmente, el sábado 21 a las 16:30 horas, el libro será presentado en el Parque Brasil de Limache, en el marco del evento “Vive Cultura”. Todas las actividades cuentan con entrada liberada.

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