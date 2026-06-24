Nace el Club de Amigos del Liceo Agrícola de Quillota para impulsar su proyecto educativo y la colaboración comunitaria

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La constitución de esta nueva organización reunió a 35 socios fundadores, entre apoderados, exalumnos, funcionarios y representantes del territorio, consolidando un espacio de participación que busca contribuir al desarrollo institucional y al bienestar de las y los estudiantes.

Un importante hito en su historia vivió el Liceo Agrícola de Quillota con la constitución oficial del Club de Amigos del establecimiento, una instancia que nace con el propósito de fortalecer la participación de las familias y la vinculación con el territorio, uno de los sellos fundamentales del proyecto educativo institucional. La jornada reunió a 35 socios fundadores, entre apoderados, exapoderados, exalumnos, funcionarios y diversos actores de la comunidad, quienes decidieron asumir el desafío de trabajar colaborativamente para seguir impulsando el crecimiento del liceo y ampliar las oportunidades de desarrollo para sus estudiantes.

El proceso de constitución se desarrolló en un ambiente de participación y compromiso, contando con el apoyo de Daniela Tapia, integrante del equipo de la Delegación Territorial de San Pedro, quien aportó su experiencia para orientar el desarrollo de la jornada, y de Blanca Flores, quien actuó como Ministra de Fe, otorgando la validez formal al proceso democrático que dio vida a esta nueva organización.

El director del Liceo Agrícola de Quillota, Sebastián Bazán, destacó la relevancia de este paso para la comunidad educativa, señalando que “quiero expresar mi gratitud y mi felicidad por haber dado este paso de constitución del Club de Amigos del Liceo Agrícola de Quillota, que va a permitir organizar a apoderados, exapoderados, exalumnos y diferentes agentes del territorio en una organización democrática y participativa, que permita seguir creciendo y proyectando los desafíos que tenemos como comunidad educativa”.

Asimismo, el director explicó que la creación de esta organización responde a un anhelo que el establecimiento mantenía desde hace tiempo y que hoy se concreta con una mirada de futuro. “Era una tarea pendiente que estamos cumpliendo con mucho entusiasmo, pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y de toda nuestra comunidad. Además, nos permitirá seguir fortaleciendo uno de los sellos más importantes de nuestro proyecto educativo, que es la vinculación con el medio, la vinculación territorial y el trabajo organizado con nuestros apoderados”, afirmó.

La jornada también permitió conformar la directiva provisoria del Club de Amigos, integrada por la presidenta Katterin Valdés, la secretaria María José Naranjo, la tesorera María Estay y las directoras Alejandra Otárola, Andrea Fuentes y Macarena Vásquez.

La presidenta provisoria del Club de Amigos del Liceo Agrícola de Quillota, Katterin Valdés, valoró la creación de esta organización como un espacio necesario para fortalecer la participación de las familias. “Me parece una iniciativa muy positiva y necesaria porque permite que los apoderados tengamos una instancia de participación y colaboración. Una organización de este tipo fortalece los vínculos entre la familia y el establecimiento, fomenta el trabajo en equipo y nos permite aportar al desarrollo y bienestar de nuestros hijos y de toda la comunidad educativa”, expresó.

La dirigenta agregó que su principal motivación para asumir este desafío es contribuir activamente al crecimiento de la organización y representar a las familias con responsabilidad y compromiso. “Como madre y apoderada creo que es importante trabajar unidos por el bienestar de nuestros estudiantes, generar un espacio de participación y ser un puente de comunicación con las familias del colegio. Asumo este desafío con mucho entusiasmo y con la convicción de que, trabajando en conjunto, podemos lograr grandes cosas para nuestra comunidad educativa”, señaló.

Por su parte, la tesorera de la directiva provisoria, María Estay, destacó el valor del Club de Amigos como un espacio de comunicación y colaboración entre el establecimiento y las familias. “Esta iniciativa es un canal que permite vincular formalmente a los directivos con las familias y representar las opiniones, necesidades y preocupaciones de los apoderados. Lo que me motivó fue la posibilidad de trabajar para mejorar el entorno escolar, aportando en aspectos tan importantes como la infraestructura, la seguridad y las actividades extracurriculares”, indicó.

La constitución del Club de Amigos del Liceo Agrícola de Quillota marca el inicio de una nueva etapa para el establecimiento, basada en la participación, el trabajo colaborativo y el compromiso de la comunidad con la educación pública. Esta organización representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el proyecto educativo institucional, profundizando la vinculación con el territorio y generando nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.