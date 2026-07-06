Nacha Nava presenta Lo que te digo: una declaración sobre el reencuentro y la superación

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La cantautora chilena explora en su nuevo sencillo la compleja etapa posterior a la sanación, cuando el pasado intenta regresar sin aviso.

Hay un momento que casi nadie cuenta y no es el de la ruptura, ni el del duelo, sino el que viene después de todo eso. Cuando ya sanaste, ya encontraste tierra firme y aprendiste a caminar sin esa compañía, surge el reencuentro. De esa experiencia trata “Lo que te digo”, el nuevo single de la cantautora Nacha Nava, que aborda el desafío de enfrentar a alguien que costó superar y que vuelve con la misma actitud de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado y el daño no hubiera ocurrido.

Sobre esta vivencia, la artista reflexiona: “Hay algo muy particular en ese momento en que alguien que te hizo daño vuelve a aparecer. Ya no te derrumba pero tampoco es indiferente. Es distinto: es el momento en que te das cuenta de que ya te elegiste”.

La letra de la canción destaca por su lucidez al observar al otro: “para ti todo es muy simple, caminas sin mirar nunca hacia atrás”. Lejos de la resignación o la rabia, el tema se convierte en una declaración de principios con la frase: “Te prometo que aunque vuelvas, nunca cruzarás mi puerta”.

Nacha Nava, cantautora chilena, se caracteriza por escribir desde la honestidad sin adornos. Sus canciones narran historias con la precisión de quien ha vivido lo que cuenta. El sencillo cuenta con la producción musical de Guido Nisenson, mastering de Andrés Mayo, guitarras y bajos de Gringui Herrera, batería de Sergio Verdinelli y coros de Constanza Remedy.

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