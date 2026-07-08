Natu revela su dura historia de adicciones y violencia en “Vecinos al límite”

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La participante del reality de Canal 13 compartió un crudo relato sobre su pasado, marcado por el consumo de drogas y una relación abusiva que la llevó a tocar fondo.

En un reciente capítulo de “Vecinos al límite”, Natu se sinceró con sus compañeros sobre el periodo más oscuro de su vida. La participante relató que, tras independizarse en 2016, comenzó a frecuentar ambientes nocturnos que la llevaron a caer en una espiral de adicciones. “Él también consumía, así que no nos complementábamos. La cosa detonó en violencia, perdí mi cámara, mis cosas, mi productora, me fui a vivir con él, fue peor, me pegó, lo denuncié, nos pillaron en la calle y nos separaron”, confesó.

Natu recordó cómo su expareja intentaba anularla psicológicamente: “Estaba tan desquiciado que tiró toda mi ropa a la calle y la rompió, él quería que sintiera que sin él no era nada, que nunca tuve algo, que todo me lo estaban dando. Me decía cosas violentas, que yo era clase media, que iba a morir pobre, que era gorda, fea”. Tras este episodio, logró recuperarse con el apoyo de su madre, logrando años después retomar su carrera y llegar a la televisión.

El capítulo también estuvo marcado por la frustración de Joche tras una competencia nominatoria, debido a una lesión en su mano que le impide rendir al máximo, y por la confesión de Paula sobre su diagnóstico ocular, tras sufrir un desprendimiento de retina que, según aclaró, no le impedirá seguir compitiendo en el espacio de telerrealidad.

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