Nico Solabarrieta revela detalles de su noche con Flavia Laos y Luis Mateucci arremete contra Álvaro Ballero

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En el nuevo capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2”, el exfutbolista confiesa su conexión con Flavia Laos, mientras que Luis Mateucci lanza duras críticas contra Álvaro Ballero por su comportamiento en el encierro.

La tensión y los romances siguen marcando el ritmo en “¿Volverías con tu ex? 2”. En el capítulo 27, que ya se encuentra disponible en la plataforma MegaGO, los participantes enfrentarán un intenso duelo de eliminación entre Fernanda Brown y Christoper Peral frente a Austin Palao y Flavia Laos, además de disfrutar de una dinámica jornada de imitaciones.

Uno de los momentos más comentados será la revelación de Nicolás Solabarrieta sobre su cercanía con Flavia Laos. El exfutbolista confesó a Luis Mateucci que compartir el descanso con ella fue una experiencia significativa: “Pasó la fiesta, el beso que no fue nada más que una actividad, y nos fuimos a dormir. Y me despierto en la madrugada y siento que me estaba tocando el brazo, me estaba haciendo cariño, y no te voy a mentir, se sintió bien el sentir un poco de cariño, de contención, porque lo he pasado como el orto”.

Por otro lado, Luis Mateucci mantuvo su postura crítica frente a Álvaro Ballero. El argentino cuestionó duramente la actitud moralista de su compañero, señalando una supuesta contradicción entre sus discursos sobre la familia y su comportamiento en redes sociales: “En el Insta salió en todos lados e hizo público que le encantaba chupar…, ¿y eso no lo ven sus hijos?”. Mateucci añadió además: “Yo no le compro de cuando fue con las chicas y dijo ‘no, que las mujeres’, y luego, pum, contra la hermana. Él tiene eso porque tiene hijas chicas mujeres, pero vos con tu mujer sos machista. Es así de fácil”.

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