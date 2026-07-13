Nicolás Solabarrieta y Raimundo Cerda protagonizan tenso enfrentamiento en ¿Volverías con tu ex? 2

Cargando... Cargando...

Las consecuencias de una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones desatan una guerra de declaraciones entre los participantes, mientras una descompensación de Guarén marca el capítulo.

La tensión en la casona de “¿Volverías con tu ex? 2” alcanzó un punto crítico tras el regreso de Raimundo Cerda de la Cabaña de las Tentaciones. El participante no dudó en relatar con detalles, y según Nicolás Solabarrieta, con exageraciones, lo ocurrido durante una actividad donde este último protagonizó un beso con Flavia Laos.

Al enterarse de los comentarios, Nicolás Solabarrieta encaró a Cerda, dando inicio a una fuerte discusión. “No te metas en mis cosas, yo no me meto en las tuyas. No me interesa ni tu vida, ni tu vida con tu ex, ni lo que haya pasado con ella o no”, sentenció Solabarrieta. Por su parte, Raimundo respondió desafiante: “No te hagai el choro si vo’ no erís choro. Erís como un mashmellow tierno, no me das miedo. Si te picai es por algo”.

El intercambio de palabras escaló rápidamente, incluyendo cuestionamientos sobre sus trayectorias profesionales. Mientras Cerda alardeó de su título como ingeniero agrónomo, Solabarrieta replicó: “Y yo también, papá, ingeniero comercial de una universidad de Nueva York, conmigo no saquís el titulo porque ahí sí que no te conviene”.

El conflicto, sin embargo, quedó en segundo plano cuando, durante una actividad, Guarén sufrió una preocupante descompensación. El hecho conmocionó a los participantes y dejó a Nicolás Solabarrieta profundamente afectado. “No aguanto más… Me siento muy culpable”, confesó el exfutbolista entre lágrimas tras el incidente.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

