Nueva base SAMU en Hospital Marga Marga potenciará la atención prehospitalaria en la provincia

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La infraestructura, próxima a ser habilitada, contará con modernas instalaciones, una mayor flota de ambulancias y personal especializado para fortalecer la respuesta en Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

Un salto cualitativo para la atención prehospitalaria de la provincia y de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP) constituye la apertura de la nueva base SAMU Marga Marga. El recinto se ubicará en los terrenos del Hospital Provincial e iniciará sus funciones de manera simultánea con la apertura del nuevo establecimiento de salud.

El Dr. Jorge del Campo, Director del SAMU SSVQP, destacó la importancia de este avance: “Para nosotros esto significa un salto importante en lo que significa disponer de una base con alto estándar, aumentar la flota y también disponer de mayor personal para atender no solamente la comuna de Quilpué y Villa Alemana, sino también toda la Provincia de Marga Marga”.

El proyecto contempla una flota de seis ambulancias para la provincia —tres avanzadas y tres básicas—, distribuidas entre la base satélite de El Belloto y la nueva base hospitalaria. Además, el recinto incluirá una sala de simulación y una sala de crisis. “También vamos a tener la capacidad de instalar una sala de simulación, una sala de crisis. Esto nos va a permitir potenciar la sala de crisis que tenemos hoy instalada en nuestro Macro Centro Regulador de Viña del Mar, teniendo una alternativa en caso de un eventual desastre o catástrofe, que son algo recurrente en nuestra zona”, señaló el médico.

Por su parte, Alfredo Miranda, Inspector Técnico de Obra (ITO) del Hospital Provincial Marga Marga, detalló que la edificación cuenta con 676 m², 12 habitaciones, sistemas de respaldo eléctrico y de agua, eficiencia energética y aislación acústica. “También tiene todo el sistema de detección y extinción de incendios, sistema de detección para el caso de robos. Entonces, todo eso está conectado al sistema de alarma y a los guardias. Por lo tanto, es un edificio bastante seguro, muy eficiente, y está terminado y listo para ser utilizado cuando se disponga”, concluyó.

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