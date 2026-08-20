Nueva Ley de Protección de Datos: el desafío de gobernanza que enfrentan las empresas chilenas

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La postergación en la entrada en vigencia de la nueva normativa representa una oportunidad estratégica para que las organizaciones adapten sus procesos de gestión de información personal.

La decisión del Gobierno de impulsar una postergación en la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales ha modificado el calendario, pero no ha alterado la magnitud del desafío para las organizaciones. Este nuevo marco regulatorio se perfila como uno de los cambios más significativos para las empresas chilenas, exigiéndoles una revisión profunda sobre cómo recopilan, almacenan, utilizan y protegen la información de trabajadores, clientes, proveedores y postulantes.

Más allá de la fecha definitiva de implementación, las compañías deberán integrar nuevos estándares de gobernanza, trazabilidad y ciberseguridad. Este proceso requiere una coordinación transversal que involucre a áreas como Recursos Humanos, Tecnología, Compliance, Operaciones y la alta dirección, asegurando que el tratamiento de datos responda a finalidades específicas y bases legales claras.

Para abordar este escenario, Rex+ organizó el webinar “10 desafíos de la nueva Ley de Protección de Datos para RR.HH.”, donde especialistas de Rex+, GeoVictoria y AZ Abogados analizaron las acciones necesarias. Uno de los puntos críticos será el uso de tecnologías como plataformas de gestión, sistemas biométricos y videovigilancia. “La protección de datos dejó de ser un tema exclusivo del área legal o tecnológica. Hoy se transforma en un desafío de gobierno corporativo que obliga a las empresas a conocer y controlar el recorrido completo de la información personal que administran”, explicó Matías Franco, Sales Channel Specialist de GeoVictoria.

Los expertos enfatizaron que la postergación debe ser vista como una ventana de tiempo para la adecuación. “La ley cambia la forma en que las organizaciones deben diseñar sus procesos. Ya no basta con proteger la información; será necesario demostrar permanentemente cómo se obtiene, quién la utiliza, por qué se conserva y qué controles existen sobre ella. Ese nivel de trazabilidad exige tecnología preparada para responder a un estándar mucho más alto”, afirmó Daniel Aviv, Chief Technology Officer (CTO) de Rex+.

Finalmente, se advirtió sobre la necesidad de auditar el ciclo de vida completo de los datos. “Muchas empresas descubrirán que prácticas que hoy consideran habituales dejarán de cumplir con la nueva normativa. La ley exige revisar integralmente cómo se obtienen, utilizan, almacenan y eliminan los datos personales dentro de la organización”, concluyó Joseline Arraos, directora del Área Laboral de AZ Abogados.

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