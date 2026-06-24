Nueva tecnología ayudará a prevenir interrupciones eléctricas en Peñablanca

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El moderno sistema permitirá fortalecer la red eléctrica y mejorar la continuidad del servicio para cerca de 500 familias del sector.

Cuando ocurre una interrupción eléctrica, cada minuto cuenta. Por eso, Chilquinta Distribución incorporó una nueva tecnología en el sector de Peñablanca, en Villa Alemana, que permitirá responder de manera más eficiente ante eventuales contingencias y fortalecer la continuidad del suministro para cerca de 500 familias.

Se trata de un moderno reconectador automatizado instalado en la intersección de las calles Lautaro y Freire, dispositivo que reemplaza a la protección existente en el lugar y que permitirá mejorar la capacidad de operación de la red eléctrica.

Gracias a esta tecnología será posible detectar y gestionar de manera más eficiente eventuales contingencias en la red, permitiendo actuar de forma más rápida frente a situaciones que puedan afectar el servicio y contribuyendo a prevenir interrupciones eléctricas para los vecinos del sector.

La iniciativa forma parte del plan permanente de modernización de infraestructura que desarrolla el Grupo Empresas Chilquinta para seguir fortaleciendo la calidad del servicio que entrega a las comunidades donde está presente.

Richard Órdenes, subgerente de Ingeniería y Proyectos de Chilquinta Distribución, explicó que este tipo de equipamiento permite robustecer la red eléctrica y mejorar la respuesta frente a contingencias: “Este tipo de tecnologías nos brinda mayor confiabilidad, permitiéndonos mantener altos estándares de calidad de suministro y seguir fortaleciendo nuestra infraestructura a través de inversiones que buscan responder de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes y comunidades”, señaló.

El nuevo equipamiento forma parte de las acciones que desarrolla el Grupo Empresas Chilquinta para fortalecer la resiliencia de su infraestructura eléctrica, incorporando soluciones tecnológicas que permitan entregar un servicio más confiable y responder de manera más eficiente a los desafíos que enfrenta la operación de las redes eléctricas.

Marcelo Riveros, supervisor del Centro de Comando de Chilquinta Distribución, destacó que la implementación de este equipo representa un importante paso en la incorporación de nuevas herramientas para la operación de la red: “Este es un hito importante para la compañía. Ya operamos una gran cantidad de reconectadores en nuestras redes, pero la correcta integración de este equipo abre nuevas oportunidades para seguir avanzando en la incorporación de tecnologías que fortalecen la continuidad del suministro y la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias”, indicó.

Con iniciativas como esta, Chilquinta Distribución continúa avanzando en la modernización de sus instalaciones, contribuyendo a mejorar la experiencia de los clientes y fortaleciendo la calidad del suministro eléctrico para las familias de Villa Alemana.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.