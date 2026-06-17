Nuevas luminarias LED modernizan el acceso al sector alto de Llay Llay

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Dos importantes vías de Llay Llay, José Miguel Carrera e Ignacio Carrera Pinto, ahora cuentan con iluminación LED para mejorar la seguridad y combatir la delincuencia.

El Municipio de Llay Llay ha implementado un nuevo sistema de luminarias peatonales en las calles José Miguel Carrera e Ignacio Carrera Pinto, arterias clave que conectan con el sector alto de la comuna. Esta iniciativa busca reforzar la seguridad de los vecinos y eliminar puntos oscuros que anteriormente facilitaban actos delictivos e incivilidades.

Las calles beneficiadas son Ignacio Carrera Pinto, desde Salvador González hasta Circunvalación Ucúquer, y José Miguel Carrera, desde Circunvalación Ucúquer hasta Edwards. Con esta nueva iluminación, se suman más de un kilómetro y medio de vías con tecnología LED de última generación, complementando la existente en calles como Balmaceda, Varas, Manuel Rodríguez, Edwards y Prat.

El alcalde Edgardo González Arancibia destacó la importancia de la iniciativa: “Seguimos trabajando por entregar mayor seguridad a nuestra comunidad y de manera concreta y efectiva con este sistema de luces peatonales que termina con muchos puntos oscuros donde operaban delincuentes y se cometían actos que molestaban la tranquilidad de nuestra comunidad. Con este proyecto, ahora contamos con mejor iluminación en dos calles muy transitadas por adultos mayores y estudiantes, por lo que le estamos entregando lugares más seguros a través de esta iluminación de última tecnología. Seguimos trabajando con hechos concretos y en beneficio de la comunidad”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.