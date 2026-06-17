17/06/2026
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Nuevas luminarias LED modernizan el acceso al sector alto de Llay Llay

Marcelo Andrade Saez

Dos importantes vías de Llay Llay, José Miguel Carrera e Ignacio Carrera Pinto, ahora cuentan con iluminación LED para mejorar la seguridad y combatir la delincuencia.

Vista aérea nocturna de Llay Llay, mostrando las calles iluminadas con nuevas luminarias LED.

El Municipio de Llay Llay ha implementado un nuevo sistema de luminarias peatonales en las calles José Miguel Carrera e Ignacio Carrera Pinto, arterias clave que conectan con el sector alto de la comuna. Esta iniciativa busca reforzar la seguridad de los vecinos y eliminar puntos oscuros que anteriormente facilitaban actos delictivos e incivilidades.

Las calles beneficiadas son Ignacio Carrera Pinto, desde Salvador González hasta Circunvalación Ucúquer, y José Miguel Carrera, desde Circunvalación Ucúquer hasta Edwards. Con esta nueva iluminación, se suman más de un kilómetro y medio de vías con tecnología LED de última generación, complementando la existente en calles como Balmaceda, Varas, Manuel Rodríguez, Edwards y Prat.

El alcalde Edgardo González Arancibia destacó la importancia de la iniciativa: “Seguimos trabajando por entregar mayor seguridad a nuestra comunidad y de manera concreta y efectiva con este sistema de luces peatonales que termina con muchos puntos oscuros donde operaban delincuentes y se cometían actos que molestaban la tranquilidad de nuestra comunidad. Con este proyecto, ahora contamos con mejor iluminación en dos calles muy transitadas por adultos mayores y estudiantes, por lo que le estamos entregando lugares más seguros a través de esta iluminación de última tecnología. Seguimos trabajando con hechos concretos y en beneficio de la comunidad”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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