17/06/2026
Lo último:
Ciencias y TecnologíaEducaciónNacionalRegión de Valparaíso

Nuevos laboratorios de computación fortalecen la educación digital en escuelas públicas de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

Fundación Kodea, American Tower Chile y el SLEP Valparaíso inauguraron laboratorios de computación para mejorar el acceso a tecnología y habilidades digitales en estudiantes.

Estudiantes y adultos en un laboratorio de computación con pantallas encendidas y proyectando una imagen en la pared.

La iniciativa “Comunidades Digitales” renovó espacios tecnológicos en el Colegio Pablo Neruda y la Escuela Joaquín Edwards Bello, gracias al trabajo conjunto entre Fundación Kodea, American Tower Chile y el SLEP Valparaíso. Esta colaboración resultó en mejoras en infraestructura menor, implementación técnica y habilitación de espacios digitales para que estudiantes y docentes cuenten con mejores condiciones para el aprendizaje en torno a la tecnología, las Ciencias de la Computación y la ciudadanía digital.

Durante la inauguración, estudiantes y docentes participaron en “La Hora de la IA”, una experiencia pedagógica de IdeoDigital que busca acercar la inteligencia artificial a las comunidades educativas de manera práctica, participativa y reflexiva. La actividad abrió la conversación sobre cómo esta tecnología está impactando la vida cotidiana, la educación y el futuro del trabajo.

Grupo de adultos observando a estudiantes en un laboratorio de computación.

La ceremonia contó con la participación de Claudio Sepúlveda Cabrera, Director ejecutivo del SLEP Valparaíso, Luis Jara, director Comercial y Gerente General de American Tower Chile, equipos directivos, docentes y estudiantes, quienes recorrieron las instalaciones renovadas y conocieron el impacto que este nuevo espacio tendrá en las trayectorias educativas de niñas, niños y jóvenes de la región.

“Debiésemos tener como desafío que todas las aulas y salas de tecnología cuenten con este nivel. Este es el estándar de calidad que es digno para todos los estudiantes. Es lo mínimo a lo que nos tenemos que acostumbrar”, señaló Claudio Sepúlveda, director ejecutivo del SLEP Valparaíso.

Por su parte, Luis Jara, director Comercial y Country Manager de American Tower Chile, destacó que “esta iniciativa genera un impacto tangible en las comunidades educativas. Ver a los estudiantes aprender de manera activa y motivada demuestra que, cuando se combinan espacios adecuados, tecnología y docentes preparados, el aprendizaje realmente cobra vida”. Asimismo, agregó que “proyectos como este permiten avanzar en la reducción de la brecha digital, entregando acceso a herramientas y oportunidades a estudiantes de la educación pública en Valparaíso”.

Estudiantes trabajando en computadoras en un aula.

Fundación Kodea destacó que este tipo de iniciativas permite avanzar hacia una educación pública con mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes. “Este laboratorio representa mucho más que equipamiento tecnológico; es una oportunidad concreta para acercar las Ciencias de la Computación y las habilidades digitales a estudiantes de la educación pública, generando mejores oportunidades para su futuro”, afirmó Marian López, directora de Educación de Kodea.

Con esta inauguración, las comunidades del Colegio Pablo Neruda y la Escuela Joaquín Edwards Bello cuentan con nuevos espacios para aprender, explorar y crear con tecnología, avanzando hacia una educación más conectada con los desafíos actuales y futuros.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Alcalde Freddy Ramírez presentando la experiencia de Concón en el CPIIC 2026 en São Paulo, Brasil.

Concón se posiciona como referente internacional en iluminación pública inteligente en congreso de Brasil

Marcelo Andrade Saez
Autoridades de la UPLA, SLEP Aconcagua y SLEP Los Andes posan con los convenios firmados.

UPLA firma convenios con SLEP Aconcagua y SLEP Los Andes para fortalecer educación pública

Marcelo Andrade Saez

Feria Hortofrutícola de Avenida Argentina atendió a sus clientes pese a las precipitaciones

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon