Nuevos laboratorios de computación fortalecen la educación digital en escuelas públicas de Valparaíso

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Fundación Kodea, American Tower Chile y el SLEP Valparaíso inauguraron laboratorios de computación para mejorar el acceso a tecnología y habilidades digitales en estudiantes.

La iniciativa “Comunidades Digitales” renovó espacios tecnológicos en el Colegio Pablo Neruda y la Escuela Joaquín Edwards Bello, gracias al trabajo conjunto entre Fundación Kodea, American Tower Chile y el SLEP Valparaíso. Esta colaboración resultó en mejoras en infraestructura menor, implementación técnica y habilitación de espacios digitales para que estudiantes y docentes cuenten con mejores condiciones para el aprendizaje en torno a la tecnología, las Ciencias de la Computación y la ciudadanía digital.

Durante la inauguración, estudiantes y docentes participaron en “La Hora de la IA”, una experiencia pedagógica de IdeoDigital que busca acercar la inteligencia artificial a las comunidades educativas de manera práctica, participativa y reflexiva. La actividad abrió la conversación sobre cómo esta tecnología está impactando la vida cotidiana, la educación y el futuro del trabajo.

La ceremonia contó con la participación de Claudio Sepúlveda Cabrera, Director ejecutivo del SLEP Valparaíso, Luis Jara, director Comercial y Gerente General de American Tower Chile, equipos directivos, docentes y estudiantes, quienes recorrieron las instalaciones renovadas y conocieron el impacto que este nuevo espacio tendrá en las trayectorias educativas de niñas, niños y jóvenes de la región.

“Debiésemos tener como desafío que todas las aulas y salas de tecnología cuenten con este nivel. Este es el estándar de calidad que es digno para todos los estudiantes. Es lo mínimo a lo que nos tenemos que acostumbrar”, señaló Claudio Sepúlveda, director ejecutivo del SLEP Valparaíso.

Por su parte, Luis Jara, director Comercial y Country Manager de American Tower Chile, destacó que “esta iniciativa genera un impacto tangible en las comunidades educativas. Ver a los estudiantes aprender de manera activa y motivada demuestra que, cuando se combinan espacios adecuados, tecnología y docentes preparados, el aprendizaje realmente cobra vida”. Asimismo, agregó que “proyectos como este permiten avanzar en la reducción de la brecha digital, entregando acceso a herramientas y oportunidades a estudiantes de la educación pública en Valparaíso”.

Fundación Kodea destacó que este tipo de iniciativas permite avanzar hacia una educación pública con mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes. “Este laboratorio representa mucho más que equipamiento tecnológico; es una oportunidad concreta para acercar las Ciencias de la Computación y las habilidades digitales a estudiantes de la educación pública, generando mejores oportunidades para su futuro”, afirmó Marian López, directora de Educación de Kodea.

Con esta inauguración, las comunidades del Colegio Pablo Neruda y la Escuela Joaquín Edwards Bello cuentan con nuevos espacios para aprender, explorar y crear con tecnología, avanzando hacia una educación más conectada con los desafíos actuales y futuros.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.