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Ante el preocupante aumento de la malnutrición por exceso en los estudiantes del país, la académica de la UPLA, Camila Cofré Castro, propone soluciones prácticas y económicas para mejorar la alimentación escolar.

El reciente Mapa Nutricional de Junaeb 2025 reveló que el 51,7% de los estudiantes en Chile presenta malnutrición por exceso, superando el 50,9% registrado el año anterior. Ante este escenario, la Universidad de Playa Ancha (UPLA) ha puesto el foco en la calidad de las colaciones escolares, advirtiendo sobre el impacto negativo del consumo recurrente de productos ultraprocesados.

Camila Cofré Castro, académica de la carrera de Nutrición y Dietética de la UPLA, advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de estos hábitos: “El consumo de alimentos ultraprocesados en niños y niñas puede generar a corto plazo déficit de algunos nutrientes como fibra, vitaminas, minerales y a largo plazo puede traer problemas como enfermedades cardiovasculares, el colesterol elevado, los triglicéridos también elevados y algunas otras enfermedades como hipertensión, diabetes que actualmente se están viendo en la población infantil”.

Para combatir este problema sin afectar el presupuesto familiar, la especialista desmitifica que comer sano sea costoso. La recomendación central es aprovechar los productos de ferias libres y planificar las compras semanales. “Existe el mito de que comer sano es caro, pero una colación saludable no necesita ser costosa ni sofisticada; debe ser apropiada para la edad, variada y coherente con las necesidades del niño o la niña. Planificar las compras semanales y aprovechar los alimentos de temporada en las ferias libres no solo optimiza el presupuesto familiar y reduce el desperdicio, sino que permite estructurar alternativas prácticas como transformar un resto de legumbres en una pasta casera para el sándwich escolar”, señaló la nutricionista.

Finalmente, la académica enfatizó que la formación de hábitos saludables es una tarea colectiva: “Es importante, además, tener presente que la formación de hábitos no es una carga individual de los hogares, sino una responsabilidad compartida donde la comunidad educativa también juega un rol determinante”.

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