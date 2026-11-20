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El montaje “El Viaje de Mamadú” explora la identidad afrodescendiente a través de un impresionante despliegue de teatro de animación con figuras de hasta cuatro metros.

Con un recorrido de marionetas gigantes por el Parque Cultural de Valparaíso, se realizó el lanzamiento de la obra “El Viaje de Mamadú, un encuentro con la raíz al sur del mundo”. Este montaje escénico, inspirado en la identidad cultural afrodescendiente en Chile, utiliza el teatro de animación para narrar la historia de Manuel, un niño ariqueño que se encuentra con su antepasado Mamadú, quien lo guía en un viaje desde África hasta Arica.

La obra, creada por la compañía Gigantes sin Fronteras, aborda temáticas fundamentales como la interculturalidad, la memoria histórica, la migración y el racismo. El elenco utiliza marionetas de entre tres y cuatro metros de altura, las cuales fueron diseñadas y construidas durante un proceso creativo de seis meses que incluyó capacitación técnica para su manipulación.

El proyecto, liderado por el director artístico Eric Estrada Vega, integra diversos lenguajes narrativos como mapping, teatro de sombras e imágenes sonoras. La puesta en escena se llevará a cabo en la sala de teatro del Parque Cultural de Valparaíso el miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas y el jueves 26 de noviembre, con una función especial para establecimientos educacionales a las 11:00 horas y una función general a las 19:00 horas. El acceso es gratuito y por orden de llegada. Además, las marionetas participarán el 27 de noviembre en “La Noche de los Teatros” con la intervención “Gigantes al Atardecer”.

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