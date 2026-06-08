Obra infantil “La Ratita Presumida” se estrena en Valparaíso para toda la familia

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La propuesta escénica del Centro Cultural IPA busca sumergir a los niños en una experiencia lúdica que fomenta la creatividad, el juego y los valores, fortaleciendo el vínculo con el teatro desde la primera infancia.

El Centro Cultural IPA suma a su cartelera cultural de junio el estreno de la obra “La ratita presumida”, a cargo de la Compañía de Teatro IluCión. La función se presentará el sábado 13 de junio a las 18:00 horas y su montaje está pensado para públicos familiares, buscando fomentar la imaginación, el juego, valores transversales y el encuentro con las artes escénicas desde edades tempranas.

Esta actividad es parte del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La obra, que combina actuación, elementos visuales y un relato cercano, propone un viaje a través de la historia de una pequeña ratita que, tras encontrar una moneda, enfrenta diversas decisiones que marcarán su destino. De esta forma, se construye un universo donde la curiosidad, la exploración y la emoción se transforman en los ejes centrales de la experiencia teatral.

La actriz Marcela Molina, quien da vida al personaje principal, destaca el valor de este tipo de propuestas para el desarrollo cultural de las infancias. “Además de mucha diversión, de grandes sorpresas y de muchos colores, los niños y niñas pasan un buen rato, ya que también está el tema transversal de los valores como la honestidad, la lealtad, el no dejarse llevar por las apariencias, el que ser presumido o presumida nunca está bien, porque finalmente uno tiende a mirar al otro o a la otra de manera despectiva”, explica.

El montaje pone énfasis en generar un espacio de participación activa, donde niñas y niños no solo observan, sino que también se involucran emocionalmente con la historia, fortaleciendo su vínculo con el arte y la expresión.

“La ratita presumida” se posiciona como una invitación a redescubrir el teatro como un espacio de encuentro, juego y creatividad, aportando al desarrollo cultural y emocional de las nuevas generaciones. La adhesión general es de $3.500, con entradas disponibles a través de Passline.

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“La Ratita Presumida” / Teatro familiar

Sábado 13 de junio, 18:00 horas

Lugar: Sala de Teatro IPA, Condell #1349, Valparaíso.

Sala de Teatro IPA, Condell #1349, Valparaíso. Entradas: https://www.passline.com/eventos/la-ratita-presumida

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.