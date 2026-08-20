O’Higgins y Palestino se enfrentan en un duelo clave por puestos internacionales

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El encuentro, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, será transmitido este domingo a través de las plataformas de Canal 13.

La Liga de Primera vuelve a las pantallas del 13 con un enfrentamiento decisivo entre O’Higgins y Palestino. Ambos equipos se medirán este domingo 23 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, buscando sumar puntos fundamentales para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

El cuadro celeste llega al compromiso ubicado en el décimo lugar con 24 unidades, tras haber rescatado un empate 2-2 frente a Colo Colo la jornada anterior. Por su parte, Palestino se posiciona en el cuarto puesto con 30 puntos, manteniendo un buen presente futbolístico luego de su reciente goleada por 5-1 sobre Huachipato.

Los fanáticos del fútbol nacional podrán seguir todas las alternativas de este duelo a través de la señal de T13 En Vivo y la plataforma 13Go.

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