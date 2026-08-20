O’Higgins y Palestino se enfrentan en un duelo clave por puestos internacionales
El encuentro, válido por la fecha 20 de la Liga de Primera, será transmitido este domingo a través de las plataformas de Canal 13.
La Liga de Primera vuelve a las pantallas del 13 con un enfrentamiento decisivo entre O’Higgins y Palestino. Ambos equipos se medirán este domingo 23 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, buscando sumar puntos fundamentales para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.
El cuadro celeste llega al compromiso ubicado en el décimo lugar con 24 unidades, tras haber rescatado un empate 2-2 frente a Colo Colo la jornada anterior. Por su parte, Palestino se posiciona en el cuarto puesto con 30 puntos, manteniendo un buen presente futbolístico luego de su reciente goleada por 5-1 sobre Huachipato.
Los fanáticos del fútbol nacional podrán seguir todas las alternativas de este duelo a través de la señal de T13 En Vivo y la plataforma 13Go.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.