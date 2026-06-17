Olmué se prepara para recibir a turistas con oferta cultural y natural en temporada invernal

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La comuna de la Región de Valparaíso apuesta por una variada programación de actividades gratuitas, experiencias al aire libre y su reconocida gastronomía para atraer visitantes durante las vacaciones de invierno.

Olmué se proyecta como un destino imperdible para la temporada invernal 2026, combinando una rica oferta cultural con sus atractivos naturales y servicios turísticos. La comuna, reconocida como Zona de Interés Turístico (ZOIT) y parte de la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana, busca consolidarse como un centro de llegada de visitantes para escapadas de fin de semana y el descanso de mitad de año.

La estrategia de Olmué para atraer turistas durante el invierno se centra en una cartelera cultural gratuita y una amplia gama de panoramas vinculados a la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía local. El Alcalde de Olmué, Jorge Jil, destacó la preparación de la Oficina de Turismo y Cultura con “grandes panoramas familiares en el salón Luciano Plasencio de la Municipalidad de Olmué, con actividades totalmente gratuitas”.

Por su parte, la Directora Regional de Sernatur, Carolina Carrasco, enfatizó que “Olmué se posiciona como uno de los destinos más atractivos de la temporada, gracias a una propuesta que integra naturaleza, patrimonio, identidad cultural y una variada programación de actividades para toda la familia”. La Cámara de Turismo de Olmué, a través de su presidente Cristian Verdejo, asegura que la comuna está preparada para ofrecer “la gastronomía local, conocer los sabores, olores, impregnarte con las tradiciones, la hotelería de primer nivel, actividades culturales, show, actividades religiosas, y podrás conocer los distintos atractivos turísticos de la comuna”.

La oferta para las vacaciones de invierno incluye actividades culturales y espectáculos en el Salón Multiuso Municipal Luciano Placencio, con conciertos y presentaciones teatrales gratuitas. Destacan la presentación musical del Cuarteto Prisma y la obra familiar “La Ratita Presumida”, entre otras. Además, se promueve la exploración del Parque Nacional La Campana, caminatas por los cerros de Mariana de Osorio, y el disfrute de rutas escénicas y turismo rural en sectores como Quebrada de Alvarado y La Dormida. La identidad local se refuerza con visitas al recinto de El Patagual, la Plaza de Armas y la promoción de la gastronomía y artesanía de la zona.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.