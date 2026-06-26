Once locales históricos de Viña del Mar se certifican en plan de fortalecimiento comercial y patrimonial

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La iniciativa municipal, financiada por la Subdere, entregó herramientas tecnológicas, de marketing y contabilidad a tradicionales negocios con más de 25 años de trayectoria en el Barrio Fundacional.

Once establecimientos comerciales con más de 25 años de trayectoria en Viña del Mar fueron certificados en el Plan de Fortalecimiento del Comercio Tradicional, que ejecutó el municipio viñamarino a través del programa Revive Barrios y que los acredita en el mejoramiento de sus capacidades y competitividad económica.

La ceremonia de cierre fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti en el Museo Palacio Vergara, ocasión donde se presentaron los principales resultados del proyecto a las unidades de negocio participantes, equipos municipales y autoridades.

Al respecto, la jefa comunal dijo que “cuando pensamos en recuperar la calle Valparaíso no sólo pensamos en la basura, en la infraestructura, en la iluminación, en la tecnología, también pensamos en el tremendo valor que significa en la calle Valparaíso sus personas, los habitantes y sobre todo los comerciantes que llevan década trabajando para entregarle valor a esta hermosa ciudad”.

Asimismo, la alcaldesa precisó que “en este programa hemos trabajado con los comerciantes históricos de esta arteria para que se conozcan, para adaptarse a las nuevas tecnologías, generar un programa especial para aquellos que le han entregado tanto a Viña del Mar y crear una red entre nosotros y justamente poder recuperar como queremos la calle Valparaíso”.

La iniciativa, que tuvo como objetivo poner en valor el comercio histórico del Barrio Fundacional de la ciudad, fortaleciendo su identidad y relevando su aporte al patrimonio local, se realizó mediante capacitaciones, acciones de fortalecimiento comercial, mejora de imagen y herramientas de difusión orientadas a potenciar su vinculación con clientes y visitantes, como marketing digital y contabilidad, entre otros.

El proyecto contempló una inversión de $52.704.803 por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), e incluyó la ejecución de capacitación, fortalecimiento comercial, estrategias de rescate patrimonial, de difusión y herramientas de mejoramiento de la imagen de las unidades de negocio participantes, contribuyendo a su posicionamiento como parte de la identidad y oferta patrimonial del Barrio Fundacional.

Los rubros beneficiados corresponden principalmente a micro y pequeñas unidades de negocio del Barrio Fundacional, vinculadas al comercio minorista y servicios locales. Estos son: Reparadora de calzados Luchito, Reparadora de calzados Nino, Ceramicas Nory, Empanadas La Nonna, Empanadas Royal, Panadería Gran Vía, Panadería Establecimientos Linares, Panadería Maitena, Manualidades Rosita, Pastelería Passticcería y Prisma Fotografía.

El locatario de la reparadora de calzados Luchito, Luis Ruminot, se mostró muy satisfecho y dijo que el proyecto “ha sido de mucho crecimiento, mi trabajo es más artesanal y este programa me ha dado una ayuda, yo felicito a la Municipalidad de Viña del Mar por la oportunidad de darme a conocer en esta instancia y gracias por todo”.

Asimismo, uno de los dueños del Establecimientos Linares, Felipe Linares, señaló que “yo estoy continuando con el legado que dejó mi papá. Valoro mucho lo que ha hecho la municipalidad de darnos a nosotros como negocios antiguos enfoques de marketing digital, redes sociales, comunicación estratégica, que en estos tiempos es muy importante”.

Los beneficiarios del proyecto recibieron un certificado de participación, un galvano y una placa conmemorativa. Además, se exhibió un video con un resumen del trabajo desarrollado y los principales resultados alcanzados. Al final de la ceremonia se habilitó una muestra exterior en formato feria, donde se exhibieron los productos comunicacionales elaborados en el marco del proyecto y una selección de productos representativos de cada unidad de negocio participante.

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