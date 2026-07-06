Operativo de salud reduce listas de espera con más de 140 ecografías en el Hospital de Quintero

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Una alianza público-privada permitió acercar la atención médica a habitantes de Quintero, Puchuncaví y Concón, resolviendo exámenes pendientes desde 2022.

Más de 140 ecografías fueron realizadas en el Hospital Adriana Cousiño de Quintero a usuarios que se encontraban en lista de espera, algunos de ellos desde el año 2022. Esta iniciativa buscó acercar la atención de salud a la comunidad, evitando que los pacientes debieran trasladarse hasta el Hospital Dr. Gustavo Fricke, centro de referencia del borde costero.

El operativo fue posible gracias a una alianza entre el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP), Desafío Levantemos Chile y Clínica Alemana. La jornada contó con la participación de cuatro ecografistas y personal de apoyo técnico, logrando concretar ecografías generales y musculoesqueléticas.

Carla Cárdenas, directora del Hospital Adriana Cousiño, destacó el impacto de esta colaboración: “Para nosotros como Hospital de Quintero, en que somos anfitriones en estos momentos, es un gran agrado recibir a Desafío Levantemos Chile y a Clínica Alemana, que hacen posible acercar la salud a nuestro territorio. Actualmente, estamos sacando listas de espera del año 2022 en adelante, en ecografía de partes blandas, con los habitantes del territorio de Concón, Quintero y Puchuncaví”.

Por su parte, Karen Von Schwedler, líder de Compromiso Social de Clínica Alemana, enfatizó la relevancia de estas gestiones: “Para nosotros es súper importante estas alianzas público privadas, para poder colaborar con los Hospitales y los Servicios de Salud en la resolución y la disminución de los tiempos de espera, ya que detrás de cada paciente, hay una familia también esperando poder tener un diagnóstico”.

Felipe Saldías, coordinador de Salud de Desafío Levantemos Chile, añadió: “Estamos muy felices de poder estar acá en este operativo de imágenes con los equipos de salud, es un despliegue grande que traemos con los profesionales de la Clínica Alemana, con Tecnoimagen”. Finalmente, Pía Dazarola, directora del Cesfam de Puchuncaví, valoró la posibilidad de ver en terreno cómo los usuarios acceden a exámenes que, debido a las dificultades geográficas, les resultaba complejo realizar en Viña del Mar.

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