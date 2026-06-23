Operativo en céntrica galería de Viña del Mar termina con dos detenidos y millonaria incautación de ropa falsificada

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La acción conjunta entre Carabineros y Seguridad Pública municipal permitió desarticular un depósito clandestino en la Galería Carrusel, incautando especies avaluadas en 32 millones de pesos.

Un exitoso operativo de fiscalización conjunta entre inspectores de Seguridad Pública de la Municipalidad de Viña del Mar y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de la 1ª Comisaría culminó con la desarticulación de un depósito clandestino de ropa y calzado falsificado al interior de la Galería Carrusel, ubicada en la céntrica Avenida Valparaíso.

La acción policial y municipal permitió la incautación de más de 700 especies que imitaban a reconocidas marcas del mercado, con un avalúo estimado en aproximadamente 32 millones de pesos. Los productos quedaron bajo custodia policial, mientras que dos personas resultaron detenidas por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Durante el procedimiento, los inspectores municipales cursaron dos infracciones por incumplimientos a la Ley de Rentas Municipales. Asimismo, se procedió al retiro de circulación de un vehículo marca Mercedes Benz que se encontraba vinculado a las personas detenidas en el lugar.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “operativos concretos como estos son una señal clara de que en Viña del Mar la seguridad es una prioridad. No trabajamos con palabras al viento ni con promesas vacías, sino con acciones permanentes y resultados concretos. Junto a Carabineros y a los equipos municipales desarrollamos un trabajo constante para dar respuestas claras a la comunidad y poner a quienes delinquen ante la justicia”.

Asimismo, la jefa comunal señaló que “es fundamental cuidar a nuestras familias, entregar tranquilidad a quienes recorren nuestros barrios y centros comerciales, y fortalecer las condiciones para que el comercio local siga creciendo. La seguridad y el desarrollo económico van de la mano, y por eso seguimos impulsando medidas que permitan a Viña del Mar continuar liderando el dinamismo económico de la región. Esa es una labor permanente y uno de los ejes centrales de nuestra gestión, porque entendemos que una ciudad más segura es también una ciudad con más oportunidades, mejor calidad de vida y mayor bienestar para todos sus vecinos”.

Este procedimiento fue el resultado de varias semanas de investigación desarrolladas por Carabineros, contando además con el apoyo logístico, operativo y de cobertura, proporcionado por personal municipal de Seguridad Pública a través de patrullajes y monitoreo aéreo.

La intervención refleja la efectiva coordinación existente entre la policía uniformada y el Municipio de Viña del Mar para enfrentar el comercio ilícito y las organizaciones que lo sustentan, buscando resguardar a los comerciantes establecidos que ven afectadas sus inversiones, sus fuentes laborales y la actividad económica por este tipo de delitos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.