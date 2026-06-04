Operativo en Viña del Mar deja 4 detenidos y un vehículo recuperado

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Un despliegue conjunto de Seguridad Pública Municipal y la PDI en el plan de Viña del Mar, con énfasis en el estero Marga Marga y Barrios Poniente y Oriente, resultó en la detención de cuatro personas y la recuperación de un automóvil.

Funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública del municipio y la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron a cabo un operativo enfocado en la búsqueda de prófugos de la justicia. La acción, dirigida por el jefe de la Bicrim Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez, y el director de Seguridad Pública municipal, Alejandro Urbina, incluyó controles de identidad y empadronamiento de personas de interés policial.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la importancia de estas acciones: “Estas son acciones claras y decididas en el combate contra la delincuencia para entregar mayor tranquilidad a las personas y demostrar que las instituciones están realizando una labor incansable por la seguridad de la comunidad”.

Ripamonti añadió que Viña del Mar cuenta con un Plan Comunal de Seguridad aprobado por el Concejo Municipal, que incluye un fuerte componente de trabajo conjunto con las policías. “A ello se suma el fortalecimiento del equipamiento de nuestros inspectores y una estrategia integral de prevención, fiscalización y control que cada día entrega resultados concretos y medibles”, afirmó la jefa comunal, subrayando que: “En nuestra ciudad, quienes cometen delitos son detenidos y puestos a disposición de la justicia. Esa es la señal permanente que entregamos a través del trabajo coordinado con Carabineros y la Policía de Investigaciones”.

El operativo se desarrolló en el plan de la ciudad, con especial atención en la Población Vergara y los alrededores del estero Marga Marga. Se realizaron un total de 214 controles, registrándose dos casos de personas con denuncia por presunta desgracia vigente.

En el despliegue participaron 30 funcionarios de la PDI con 9 carros policiales, y 25 inspectores municipales con 6 motoristas, apoyados por 6 móviles y un dron para aerovigilancia, en comunicación constante con la Central de Cámaras del municipio.

Esta acción preventiva forma parte de la estrategia integral de seguridad que el Municipio de Viña del Mar implementa de manera permanente a través de su Dirección de Seguridad Pública, en colaboración con la PDI, Carabineros y la Policía Marítima. La estrategia incluye intervenciones focalizadas, recuperación de espacios públicos mediante el retiro de rucos y otras ocupaciones irregulares, controles preventivos de identidad y patrullajes conjuntos diarios, con el fin de fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia en toda la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.