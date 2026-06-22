Operativo médico en Hospital de La Ligua realiza cerca de 500 prestaciones para reducir listas de espera

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La iniciativa, organizada por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y la Fundación Acrux, benefició a pacientes de diversas comunas de la provincia con consultas de especialidad y exámenes clave.

Una gran actividad asistencial se registró en el Hospital San Agustín de La Ligua, a raíz de un operativo organizado por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP) y la Fundación Acrux. De esta manera, vecinos y vecinas de distintos y lejanos lugares de la Provincia fueron citados para ser atendidos de acuerdo a sus necesidades de salud, tanto para la atención de un especialista como para la realización de un examen o procedimiento que se encontraban esperando concretar.

La actividad tuvo como objetivo disminuir los tiempos de espera para consultas nuevas de especialidad (CNE) y procedimientos con cerca de 500 pacientes en lista de espera, pertenecientes a los hospitales de la red del Servicio y con residencia en las comunas de Petorca, Cabildo y La Ligua. Las consultas correspondieron a las especialidades de oftalmología, ginecología, traumatología y otorrinolaringología, además de exámenes como ecografías ginecológicas, de partes blandas y cardiológicas.

Al respecto, el Director Ejecutivo de Fundación Acrux, Roberto Lavín, destacó: “Este operativo es de gran relevancia para la comunidad, ya que complementa la atención del hospital local ante la alta demanda de médicos especialistas. Gracias al apoyo de nuestros profesionales voluntarios, estimamos realizar más de 500 prestaciones. Esta iniciativa busca reducir significativamente las listas de espera locales.”

Por su parte, Carolina Andueza, Referente de Lista de Espera del SSVQP, manifestó: “Efectivamente, tenemos usuarios que están esperando distintos tipos de prestaciones, y estamos aquí con profesionales de las listas más demandadas: oftalmología, otorrino. Estamos también con traumatólogo, tenemos cardiólogo y, además, tenemos las atenciones bidireccionales. ¿Qué significa eso? Que estamos gestionando de forma integral al usuario. Si requiere una prestación y es derivada a otra, lo estamos viendo de inmediato y haciendo el seguimiento respectivo. Por lo tanto, como representante de la dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, formalizar y manifestar nuestra felicidad de estar aquí, porque vamos contribuyendo a la disminución de los tiempos de espera.”

Juan Pablo Olmos, Director(S) del Hospital San Agustín de La Ligua, expresó: “Como Hospital Provincial San Agustín de la Ligua, nos enorgullece tener esta alianza con la fundación Acrux. Es un operativo que se ha hecho anteriormente, así que en ambas partes hay experiencia. Hemos tenido una gran acogida por parte de ellos. Lo más importante es que estamos cambiando la vida de las personas. Y los pacientes de toda la Provincia, vienen de las 5 comunas, pueden irse bastante satisfechos. Son profesionales y médicos que vienen a lo largo de todo el país, y así podemos rebajar la lista de espera con consultas médicas, procedimientos, oftalmología, ecos que estaban pendientes, así que, para nosotros, es un gran orgullo brindar estas atenciones de salud, que le cambian, como dije anteriormente, la vida a las personas.”

También se hizo presente el Delegado Provincial, Andrés Soza, quien señaló: “Se están entregando prestaciones de salud a más de 500 vecinos de toda nuestra provincia de Petorca. Hemos conversado con vecinos de Papudo, de Cabildo, de Petorca también, de La Ligua, han venido a ser atendidos por temas de radiología, examen preventivo de mamas y tantas otras prestaciones. Con un tremendo equipo de profesionales, este es sin duda uno de los mayores objetivos de la gestión del Servicio de Salud en colaboración y con patrocinio también de la Delegación Presidencial de Petorca, de acercar la salud a nuestras comunidades y a nuestros vecinos.”

Durante el presente año, la dirección del SSVQP ha organizado una serie de operativos médicos con distintas asociaciones e instituciones en distintos puntos de la jurisdicción y hospitales de la red, para acercar la salud a la comunidad y resolver parte de las prestaciones que generan esperas y postergaciones en los usuarios y usuarias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.