Operativo Policial en La Victoria Busca Frenar Carreras Clandestinas y Delitos

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Carabineros y Seguridad Pública de Limache realizaron un intenso operativo en el sector La Victoria para erradicar carreras clandestinas y otros delitos.

La noche del viernes y durante toda la madrugada del sábado, Carabineros de Chile, con el apoyo de Seguridad Pública de la Municipalidad de Limache, llevó a cabo un operativo en el sector La Victoria, conocido por ser escenario habitual de carreras clandestinas.

La acción, encabezada por el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot Rebolledo, contó con la participación de personal de la Segunda Comisaría de Limache y funcionarios municipales. Este operativo responde a compromisos adquiridos con organizaciones vecinales del sector, quienes han manifestado su preocupación por las constantes carreras ilegales en la Ruta 64, las cuales representan un riesgo para los transeúntes y generan malestar en la comunidad.

Durante el procedimiento, se logró la incautación de vehículos, detenciones por Ley de Drogas y la emisión de multas de tránsito. Al respecto, el delegado Azancot señaló: “estamos cumpliendo el compromiso con los vecinos del sector La Victoria, que nos piden más y mejor fiscalización para terminar con las carreras ilegales en el sector. Este es el inicio del proceso y continuaremos hasta lograr retomar la tranquilidad que los vecinos merecen tener”.

El delegado presidencial provincial enfatizó que las acciones van más allá de la presencia policial. “Estamos trabajando con el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones el aumento de la fiscalización del debido cumplimiento de los servicios de locomoción colectiva en el sector, y con la Seremi de Medio Ambiente las denuncias de vertederos ilegales, en sectores donde además hay extracción de agua que es utilizada para el consumo humano. Nuestro compromiso con el sector La Victoria es integral y no se limita solo al ámbito de la seguridad”, concluyó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.