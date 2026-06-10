[Opinión] Avances en salud prostática

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Por Dr. Daniel López, Urólogo de Cordillera Interclínica.

Durante años, hablar de la próstata estuvo asociado al miedo. Miedo al diagnóstico, a una cirugía compleja, a largas hospitalizaciones o a secuelas que podían afectar la calidad de vida. Esa percepción llevó a muchos hombres a postergar consultas y convivir durante años con síntomas que consideraban parte normal del envejecimiento.

Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. La medicina ha avanzado significativamente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades prostáticas, permitiendo intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas. Hoy existen alternativas que reducen complicaciones, acortan los tiempos de recuperación y mejoran la experiencia de los pacientes.

Un ejemplo es la técnica HoLEP, utilizada para tratar la hiperplasia prostática benigna, una condición frecuente en hombres mayores. Gracias al uso de tecnología láser, este procedimiento permite tratar la obstrucción prostática con mayor precisión, disminuyendo el riesgo de sangrado y favoreciendo una recuperación más rápida.

Estos avances reflejan una transformación importante en la atención de la salud prostática. Lo que hace algunos años implicaba procedimientos más complejos, hoy puede resolverse con tratamientos menos agresivos y mejores resultados clínicos.

No obstante, existe una condición indispensable para aprovechar estos progresos: consultar a tiempo. Ninguna tecnología puede beneficiar a quien nunca llega a una evaluación médica. En el caso del cáncer de próstata, el más frecuente en hombres en Chile, la detección precoz sigue siendo clave para acceder a tratamientos oportunos y aumentar las posibilidades de éxito.

En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, vale la pena recordar que la conversación no debe centrarse solo en la enfermedad, sino también en las oportunidades que hoy existen para enfrentarla. Los avances están disponibles. El desafío es que más hombres puedan beneficiarse de ellos a tiempo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.