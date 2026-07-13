13/07/2026
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[Opinión] Certeza regulatoria en las tasas de intercambio

Marcelo Andrade Saez

Por Andrés Bogolasky, Presidente de AG Marcas del Retail (MDR).

Andrés Bogolasky, presidente de AG Marcas del Retail.

Con especial interés hemos leído la noticia sobre el oficio del senador Gastón Saavedra al Ministerio de Hacienda, exigiendo certeza regulatoria en las tasas de intercambio de tarjetas de pago. Desde AG Marcas del Retail (MDR) valoramos que este tema, tantas veces postergado, finalmente se instale con fuerza en la agenda pública.

El comercio lleva casi dos años esperando definiciones concretas sobre la aplicación plena de la Ley N° 21.365. Como gremio, hemos intentado en reiteradas ocasiones acceder a información actualizada sobre el estado del proceso de revisión, sin obtener respuestas satisfactorias de las autoridades competentes. Por ello, celebramos que sea el propio Congreso quien releve la urgencia de esta materia y exija al Ejecutivo transparencia y plazos concretos.

Esta inacción prolongada no es un dato menor: se traduce en mayores costos operativos para miles de comercios, especialmente pymes, y termina impactando en los precios finales que pagan los consumidores. Una baja clara y estable en las tasas de intercambio no solo beneficia al comercio, sino que fortalece la competencia, incentiva la digitalización de los medios de pago y favorece la inclusión financiera.

Esperamos que este pronunciamiento se traduzca en acciones concretas por parte del Ministerio de Hacienda: un cronograma definido y un compromiso claro con las reducciones ya establecidas por ley. Sin duda, sería un avance significativo y un aporte real para el comercio nacional.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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