[Opinión] Confianza en la era digital: lo que la diplomacia internacional nos está enseñando

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Por Christian Rodiek, CEO de FirmaVirtual.

Usualmente, la confianza en los acuerdos estuvo asociada a la presencia física: líderes reunidos en una misma mesa, documentos impresos y firmas realizadas cara a cara. Sin embargo, la transformación digital está cambiando incluso una de las prácticas más simbólicas de las relaciones internacionales. Esta semana, Estados Unidos e Irán firmaron “virtualmente” un acuerdo de paz, que ratificarán posteriormente en Suiza.

El anuncio no solo instala una señal política, sino también una muestra de confianza en la tecnología, al demostrar que decisiones de relevancia global pueden avanzar sin necesidad de que las partes compartan la misma sala. Por supuesto, la ceremonia presencial entre dos líderes mundiales tiene un valor simbólico, pero el verdadero acuerdo, ese que permite avanzar, ya ocurrió antes, en un entorno digital seguro, verificable y eficiente.

Durante décadas, la validación de todo tipo de acuerdos dependió de la presencia física, los documentos impresos y las firmas manuscritas. Hoy, los avances tecnológicos permiten acreditar identidad, garantizar la integridad de los documentos y generar trazabilidad completa sobre quién firmó, cuándo lo hizo y desde qué dispositivo.

La adopción de estas herramientas no representa únicamente eficiencia y continuidad operacional; también entrega certeza. Empresas, instituciones públicas y organizaciones de todo tipo pueden concretar acuerdos sin que las distancias geográficas, las diferencias horarias o las contingencias externas retrasen decisiones importantes.

Lo que observamos en el escenario internacional es, en muchos sentidos, una validación de lo que miles de empresas ya experimentan a diario. Contratos laborales, promesas de compraventa, documentos tributarios, poderes y múltiples gestiones críticas hoy se resuelven de forma remota, con estándares de seguridad robustos y reconocimiento legal.

Alinearse con la transformación digital no consiste únicamente en incorporar tecnología; también implica construir mecanismos de confianza que dialoguen con los desafíos del siglo XXI. Si los líderes mundiales pueden confiar en la tecnología para dar pasos decisivos hacia la paz, quizás sea momento de preguntarnos por qué seguimos postergando procesos que podrían simplificarse en nuestras organizaciones y también en nuestros hogares.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.