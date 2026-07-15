[Opinión] Cuando la logística dejó de ser invisible

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Por José Sáenz Poch, CEO de Sitrans.

Durante mucho tiempo, la logística fue una de esas actividades que pasaban inadvertidas. Mientras los productos llegaran a tiempo y las cadenas de abastecimiento funcionaran, pocos se detenían a pensar en todo lo que ocurría detrás. Eso cambió.

En los últimos años, interrupciones globales, fenómenos climáticos, cambios en los patrones de consumo y nuevas exigencias de sostenibilidad, han puesto a la logística en el centro de la conversación económica. La pandemia fue quizás el ejemplo más evidente: quedó claro que producir ya no era suficiente si los productos no podían llegar a destino. Lo que antes se consideraba un proceso de apoyo, hoy influye directamente en la competitividad, la continuidad operacional y la capacidad de crecimiento de las empresas.

La principal transformación, no ha sido únicamente tecnológica, aunque la tecnología ha actuado un habilitador fundamental. Tampoco ha sido solo operacional. Lo que realmente cambió fue la forma en que entendemos el rol de la logística en el desarrollo productivo. Hoy, una cadena de suministro eficiente puede ser una ventaja competitiva tan relevante como una buena estrategia comercial o una inversión acertada.

En este contexto, conceptos como resiliencia, capacidad de adaptación y confianza dejaron de ser atributos deseables para convertirse en condiciones esenciales. Un retraso en un puerto, una interrupción climática o una falla tecnológica pueden afectar una cadena productiva completa. Prepararse para esos escenarios ya no es una opción, sino parte de la estrategia de cualquier organización.

Mirando hacia adelante, los desafíos seguirán creciendo. La presión por reducir emisiones, optimizar recursos y construir cadenas de suministro más sostenibles obligará a replantear muchas de las prácticas que durante años parecieron suficientes. La innovación, la colaboración entre actores y el uso inteligente de la información serán factores decisivos para responder a un entorno cada vez más dinámico.

Quizás por eso la experiencia acumulada sigue siendo valiosa, no por lo que permite repetir, sino por lo que ayuda a comprender. Cuatro décadas y media de historia en Sitrans, nos han enseñado que la logística nunca permanece igual. Cambian los mercados, la tecnología y las expectativas de los clientes. Lo que permanece es la necesidad de anticiparse, adaptarse y seguir generando confianza.

Porque la logística dejó de ser invisible. Hoy es uno de los factores que, muchas veces silenciosamente, determina la capacidad de las empresas para crecer, competir y responder a un mundo cada vez más desafiante.

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