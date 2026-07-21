[Opinión] Cuando las condiciones meteorológicas nos ponen a prueba

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Por Christian Rodiek, fundador de FirmaVirtual.

Cada vez que un sistema frontal golpea a Chile, muchas comunas se paralizan. Se suspenden las clases, la llegada al trabajo se dificulta, se producen atochamientos y las emergencias parecen nunca acabar. Todo parece quedar en pausa, incluso las cosas más simples.

Aunque el país ha avanzado bastante en digitalización, todavía hay organizaciones donde un contrato, una autorización o cualquier otro documento relevante deben esperar a que alguien llegue a estampar la firma de su puño y letra. Pero esa cultura no solo retrasa trámites administrativos, también posterga decisiones, pagos, contrataciones e incluso proyectos completos.

Las organizaciones modernas, en cambio, ya utilizan la firma electrónica desde que su uso fuera regulado hace más de 20 años. Y es que más que una herramienta de eficiencia, se trata de un elemento clave para la continuidad operacional.

Firmar electrónicamente evita que procesos críticos se detengan frente a contingencias que escapan de nuestro control, como un temporal, interrupciones del transporte u otras situaciones de fuerza mayor. En Chile, donde los eventos meteorológicos extremos, los incendios forestales y los terremotos no son tan excepcionales, tenemos que estar preparados. Los planes de emergencia no bastan, la continuidad operativa también es importante.

La transformación digital suele asociarse a productividad, reducción de costos y sustentabilidad. Sin embargo, uno de sus mayores aportes es la flexibilidad y la rapidez que ofrece. Digitalizar procesos no solo hace que las organizaciones sigan avanzando, también mantiene andando la economía.

En ese contexto, aprovechar la firma electrónica es mucho más que dejar atrás el papel. Significa eliminar barreras geográficas, reducir tiempos de espera y permitir que todo siga en marcha incluso cuando las condiciones externas dificultan la presencialidad.

De esta forma, empresas de todos los tamaños pueden entregar una mejor experiencia a sus colaboradores, proveedores y clientes, quienes pueden concretar trámites de forma simple, segura y desde cualquier dispositivo. Y es que la continuidad operacional no tiene que depender de que alguien vaya a la oficina a estampar una firma.

En un escenario económicamente ajustado que, seguramente, se verá impactado por las consecuencias del temporal, la eficiencia no es una ventaja competitiva, sino una condición indispensable para seguir en marcha cuando más se necesita.

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