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Por Carolina Guzmán, gerenta general de Cementerio Parque Sendero.

Las lluvias de este año han entregado un respiro importante a la situación hídrica de Chile. Según la Dirección General de Aguas, a comienzos de noviembre, 60 de las 78 estaciones monitoreadas registraban precipitaciones por sobre el promedio histórico. Sin embargo, un año favorable no significa que la escasez haya quedado atrás. La disponibilidad de agua continúa siendo un desafío estructural que exige decisiones de largo plazo, especialmente de quienes utilizamos este recurso en nuestras operaciones.

En la industria de los cementerios parque, esta realidad adquiere un significado especial. Las áreas verdes son parte fundamental de nuestra propuesta de valor, porque ofrecen espacios de tranquilidad, encuentro y conexión con la naturaleza, especialmente importantes para las familias que visitan a sus seres queridos. Cuidar estos espacios es también una forma de expresar nuestro compromiso con las familias y con el entorno. Por eso, el desafío no consiste en renunciar a ellos, sino en encontrar formas más eficientes y sostenibles de mantenerlos.

La tecnología cumple un papel clave en este proceso. Los sistemas de riego inteligente, conectados a estaciones meteorológicas, permiten ajustar el consumo según las condiciones climáticas y las necesidades del terreno. A ello se suman mejoras en infraestructura, paisajismo de bajo consumo y una planificación que priorice el uso responsable del recurso. Son inversiones que pueden traducirse en ahorros de millones de litros de agua al año, sin comprometer la calidad de los espacios que ofrecemos.

El agua es indispensable para la vida cotidiana de las comunidades, el desarrollo de los territorios y las actividades productivas. Las empresas compartimos este recurso con nuestro entorno y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de utilizarlo de manera consciente. Esto requiere una mirada de largo plazo, pero también el compromiso de las personas que, desde sus distintas funciones, hacen posible una gestión más sostenible. Cada litro que logramos ahorrar contribuye a reducir la presión sobre un recurso que debe responder a múltiples necesidades.

Cuidar el agua no significa dejar de utilizarla, sino asumir la responsabilidad de hacerlo cada vez mejor.

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