[Opinión] ¿Dónde están los niños haitianos?

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Por Dra. María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación y académica U. Central.

Todo lo que hemos ido conociendo sobre la noticia del ingreso de una cantidad no determinada de niños, niñas y jóvenes haitianos, no puede catalogarse sino como increíble y vergonzosa. Somos un país que nos preciamos de “poner a los niños primero” y que hemos firmado todo tipo de acuerdos internacionales a favor de ellos como la Convención de los Derechos del niño, pero los hechos muestran lo contrario.

Podríamos mencionar muchas situaciones que lo evidencia, como los 109 años que llevamos esperando el cambio de la Ley de Salas Cunas y que seguimos en la discusión sin darnos cuenta de que estamos hablando de un derecho de los bebés a tener una formación oportuna y pertinente a su etapa, más allá del aporte al mundo laboral. Esperando que ello se solucione “ahora” y dignamente, la situación de los niños haitianos y de los migrantes en general.

¿Cómo puede ser que entren “legalmente” niños y niñas haitianos en cantidades, con tutores extraños y luego desaparezcan parte importantes de ellos, como lo han evidenciado las iniciales búsquedas actuales, y lo más relevante: cuál es su destino y situación actual?

Podemos imaginarnos todo tipo de destinos, desde prostitución, trabajo infantil, adopciones ilegales, venta de órganos, etc. ¿Qué es todo esto si no, una “nueva trata de esclavos” en pleno siglo de la inteligencia artificial? ¿Será porque son descendientes de africanos con escasos recursos materiales, sin un apoyo y control legal serio de su país de origen, y al parecer también del nuestro?

Son muy importantes todas las medidas que se están tomando de parte del ejecutivo, legislativo y poder judicial, pero parece que una vez más llegamos tarde. Urge el encuentro de estos niños, niñas y jóvenes, y atenderlos integralmente y con amor, por el derecho que tienen a ello, pero también por la dignidad de nuestro país, que es lo último que nos va quedando.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.