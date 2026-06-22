[Opinión] El desafío de la autonomía post accidente cerebrovascular y el fin de las mesetas terapéuticas

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Por Claudio Soto, director médico de Indoma Chile.

El impacto de un accidente cerebrovascular suele medirse por las secuelas inmediatas y nuestro sistema de salud concentra sus mayores esfuerzos en la supervivencia del paciente durante la fase aguda. Sin embargo, el verdadero desafío comienza meses después, cuando la rehabilitación tradicional llega a su límite y se declara la temida meseta terapéutica. Durante años hemos asumido que una vez alcanzado este punto, el paciente debe resignarse a convivir con sus limitaciones motoras y cognitivas.

Hoy la evidencia científica internacional nos demuestra que estábamos equivocados. El cerebro humano mantiene una capacidad inherente para reorganizarse y aprender a través de la neuroplasticidad, incluso en fases crónicas. El problema no es que el cerebro deje de recuperarse, sino que los estímulos terapéuticos convencionales dejan de ser suficientes y carecen de la intensidad necesaria para generar una reorganización neural óptima.

Cuando integramos tecnologías de neuromodulación, como la estimulación magnética transcraneal y la estimulación eléctrica funcional, con terapias intensivas multidisciplinarias y trasladamos este modelo directamente al domicilio del paciente, los resultados cambian drásticamente. El entorno familiar no solo reduce el estrés y mejora la adherencia, sino que permite trabajar sobre las barreras reales que impiden la autonomía.

La práctica clínica actual, respaldada por monitoreo objetivo continuo, nos muestra que estas intervenciones generan cambios concretos. En casos de pacientes crónicos chilenos tratados bajo este estándar internacional, hemos registrado optimizaciones notables en pruebas de marcha, logrando bajar los tiempos de ejecución de 10.6 a 7.8 segundos. En otros casos de trauma craneal grave, los pacientes han logrado aumentar su distancia de caminata de 87 a 284 metros, reduciendo de manera evidente su riesgo de caídas. Esto no es solo una métrica médica, es la diferencia entre depender de un tercero o recuperar la capacidad de moverse de forma segura por la propia casa.

La llegada de este modelo de neurorrehabilitación intensiva domiciliaria representa un cambio de paradigma urgente en nuestro país. No se trata de reemplazar el tratamiento hospitalario inicial, sino de complementarlo y ofrecer una salida terapéutica comprobada cuando las opciones tradicionales se agotan. Las familias que enfrentan las secuelas de un accidente cerebrovascular merecen saber que la recuperación no termina al recibir el alta médica. Aún existe un margen real, respaldado por la ciencia y la tecnología, para mejorar su funcionalidad y retomar el control de su vida.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.