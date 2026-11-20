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Por Dr. Carlos Fernández, presidente de la Fundación SOCHICAR.

El cierre del año suele ser un período exigente para los jóvenes. Las pruebas, los trabajos finales, las decisiones académicas y los compromisos sociales se acumulan en pocas semanas, generando una presión que muchas veces se asume como parte de la rutina. Sin embargo, cuando el estrés se prolonga, puede tener consecuencias que van más allá del cansancio o el agotamiento emocional.

Aunque solemos asociar los problemas cardiovasculares con la edad adulta, los jóvenes también pueden experimentar síntomas físicos producto del estrés. Uno de los más frecuentes son las palpitaciones, esa sensación de que el corazón late más rápido de lo habitual y que puede venir acompañada de falta de aire. Esto incluso puede generar un círculo difícil de controlar, porque el nerviosismo aumenta las palpitaciones y la preocupación por ellas incrementa todavía más la ansiedad.

Esto ocurre porque, ante situaciones de presión, el sistema nervioso activa una respuesta de alerta que acelera el ritmo cardíaco y la respiración. Es un mecanismo natural, pero cuando se mantiene durante mucho tiempo y no existen espacios para recuperarse, puede afectar el bienestar general.

En esta época también es común dormir menos, descuidar la alimentación, consumir más cafeína y dejar de lado la actividad física. Son hábitos que pueden intensificar la respuesta del organismo al estrés. Por eso, mantener horarios de sueño, realizar ejercicio con regularidad y reservar momentos para descansar no deberían verse como actividades secundarias frente a las obligaciones académicas.

También es importante que las familias y las comunidades educativas no minimicen estas señales. Decirles a los jóvenes que el estrés es simplemente parte de estudiar puede hacer que pasen por alto síntomas que necesitan atención. Escuchar sus preocupaciones y reconocer cuándo la presión está afectando su salud es parte del cuidado que debemos promover.

El fin de año trae responsabilidades y metas que cumplir, pero ninguna debería alcanzarse a costa de la salud. Aprender a manejar el estrés desde edades tempranas también es una manera de cuidar el corazón.

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