[Opinión] El motor invisible: la minería como impulso al desarrollo del transporte

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Por Tomás Ramírez, Gerente Comercial y Flotas de Mitsubishi Motors Chile (Astara Chile).

En el marco del pasado Día de la Minería, los titulares suelen concentrarse en las grandes cifras económicas del sector. Y con justa razón: la minería aportó el 13,1% del PIB durante 2025, lo que la convierte en la columna vertebral de nuestra economía nacional.

Sin embargo, reducir el impacto minero a sus aportes al fisco sería dejar fuera su capacidad de articular, exigir y potenciar a decenas de otras industrias. La minería no opera solo en el aislamiento geográfico de las faenas, sino que también actúa como una industria que necesita de servicios de todo el territorio.

Desde la ingeniería de alta complejidad y la innovación en tecnologías de automatización, hasta los servicios locales de alimentación, mantenimiento y transporte, la actividad minera moviliza una red diversa de proveedores. Es ahí donde las mineras transforman al mercado chileno: cuando una faena demanda altos parámetros de seguridad, eficiencia operacional o sostenibilidad, eleva toda la cadena productiva nacional.

Un caso de estudio cotidiano de esta conexión entre la minería y la industria proveedora se vive en el transporte. Para operar en los entornos más hostiles de la geografía chilena, las empresas requieren vehículos que garanticen la continuidad operativa sin comprometer en lo más mínimo la seguridad humana. Según cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas del segmento de camionetas pickup sumaron 31.113 unidades durante el primer semestre de 2026 —creciendo 4,1% frente al mismo periodo del año anterior—, un alza en la que la demanda minera y de sus industrias contratistas es uno de los factores relevantes.

Es algo que vemos bien de cerca en Mitsubishi Motors Chile, marca representada por Astara Chile. A través de la icónica L200, somos testigos directos de este vínculo productivo: las flotas destinadas a la minería y sus industrias contratistas representan sobre el 50% de nuestras operaciones en el segmento de flotas comerciales. Ese respaldo del mundo minero e industrial ha sido parte importante de otro hito: según ANAC, la L200 se consolidó como la camioneta más vendida de Chile en el mercado acumulado de 2026.

Es justamente esta altísima exigencia operativa en las regiones mineras la que ha empujado el continuo desarrollo del modelo, llevándolo a obtener hitos de seguridad como la máxima certificación de 5 estrellas en Latin NCAP y la incorporación de avanzados sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Este liderazgo se explica, en gran medida, por las exigencias de las grandes industrias, que empujan el desarrollo de soluciones de transporte más seguras, duraderas, eficientes y, en último término, confiables.

Al celebrar un nuevo Día de la Minería, la invitación es a mirar más allá de la faena y los concentrados. Debemos celebrar el enorme engranaje colaborativo que esta industria enciende día a día. La minería no solo extrae riqueza del subsuelo; construye capacidad técnica, impulsa la innovación, demanda excelencia operativa y sostiene una red de encadenamiento productivo que hace avanzar a Chile a bordo del esfuerzo de miles de trabajadores y proveedores.

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