[Opinión] La confianza digital ya no es opcional

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Por Nicole Revillot, Country Manager de TUU by Haulmer.

Durante años, los datos personales fueron vistos como un activo más dentro de las operaciones de las organizaciones. En un entorno cada vez más digitalizado, donde las personas realizan pagos, acceden a servicios financieros y comparten información en múltiples plataformas, su protección se ha transformado en una condición indispensable para construir confianza.

La nueva Ley de Protección de Datos Personales marca un punto de inflexión para Chile. La normativa moderniza un marco legal rezagado frente a los desafíos tecnológicos actuales, incorporando estándares alineados con las principales regulaciones internacionales y creando una Agencia de Protección de Datos encargada de fiscalizar su cumplimiento.

Más allá de las obligaciones legales, esta ley plantea una discusión más profunda: cómo las organizaciones gestionan la información de las personas. Ya no basta con recopilar datos; será necesario demostrar para qué se utilizan, cómo se resguardan y de qué manera los ciudadanos pueden ejercer control sobre ellos. La transparencia deja de ser una buena práctica para convertirse en una exigencia.

La experiencia internacional demuestra que la protección de datos no debe entenderse solo como una herramienta para evitar sanciones. Las empresas que incorporan la privacidad como parte de su propuesta de valor fortalecen la confianza de sus clientes y generan relaciones más sostenibles. En la economía digital, la confianza es un activo tan importante como la innovación.

El desafío para las organizaciones chilenas no es solo adecuarse a una nueva regulación, sino avanzar hacia una cultura donde el respeto por los datos esté presente desde el diseño de productos, servicios y procesos. La ley entrega el marco; la diferencia la marcará entender que detrás de cada dato hay una persona que espera que su información se trate con cuidado.

Las organizaciones que logren equilibrar innovación, seguridad y transparencia serán las que generen mayor confianza y estarán mejor preparadas para competir. Porque en la economía digital del siglo XXI, proteger los datos personales no es solo una obligación regulatoria: es una demostración concreta de respeto hacia las personas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.