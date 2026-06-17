[Opinión] La nueva masculinidad también se expresa en los detalles

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Por Armando Cova, Subgerente Comercial y Marketing Aurus Joyería.

Durante años, la relación de muchos hombres con la joyería estuvo marcada por códigos bastante rígidos. El reloj, el anillo de matrimonio o alguna pieza heredada eran, en muchos casos, los únicos accesorios aceptados dentro de una estética masculina tradicional, donde la sobriedad parecía ser la norma y cualquier exceso podía interpretarse como vanidad.

Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar.

Hoy existe una generación de hombres que se relaciona de manera mucho más libre con su imagen personal, el autocuidado y la forma en que construye su identidad. En ese proceso, la joyería masculina ha comenzado a ocupar un espacio cada vez más visible, no desde la ostentación, sino desde el significado, la autenticidad y la expresión individual.

Este cambio forma parte de una transformación cultural más amplia. Las nuevas masculinidades han abierto espacio para una relación menos rígida con la apariencia personal y con elementos que durante años estuvieron asociados únicamente al estatus o a ciertos códigos formales. Hoy, cada vez más hombres entienden los accesorios como una extensión de su personalidad y no simplemente como un complemento funcional.

La influencia de referentes del deporte, la música, el entretenimiento y la cultura digital ha contribuido a ampliar esa mirada. Cadenas, pulseras, anillos de diseño simple o piezas con valor simbólico forman parte de una estética masculina mucho más diversa que hace algunos años. Como resultado, cada vez más hombres compran joyas para sí mismos y no exclusivamente para regalar.

En fechas como el Día del Padre, esta tendencia también adquiere un significado especial. Más allá de su valor material, las joyas continúan siendo objetos capaces de acompañar distintas etapas de la vida, representar vínculos importantes y transformarse en recuerdos y herencias que permanecen en el tiempo.

Quizás el cambio más relevante no está únicamente en las joyas que usan los hombres, sino en la libertad con que hoy deciden expresar quiénes son, qué valoran y cómo quieren ser recordados.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.