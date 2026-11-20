Cargando... Cargando...

Por Carmen de la Maza, directora ejecutiva de Fundación ALMA.

Cuando un niño tiene dificultades para leer, suele aparecer una recomendación: que la familia lo apoye más. Parece razonable. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar si ese adulto sabe cómo hacerlo, si cuenta con herramientas o si alguien lo ha acompañado para asumir esa tarea.

A las familias les pedimos tiempo, compromiso y resultados. El apoyo para que puedan responder no siempre llega con la misma claridad. Enviar un libro a la casa no basta para que ocurra una buena experiencia de lectura compartida. Tampoco sirve convertir cada cuento en una prueba y cada error en una corrección.

En Fundación ALMA vemos que los adultos pueden aprender a acompañar de otra manera. Nuestras evaluaciones muestran que los niños cuyas familias participaron en los programas avanzaron el doble en conocimiento del alfabeto que el grupo de comparación: seis letras frente a tres. El 91% de los cuidadores, además, percibe que está mejor preparado para apoyar el aprendizaje de sus hijos.

Estos resultados deberían hacernos revisar dónde ponemos los esfuerzos. Si reconocemos que las familias son fundamentales, su formación no puede quedar reducida a una charla ocasional o a una lista de instrucciones. Necesita continuidad y un lugar concreto en las decisiones educativas.

Los colegios tienen una oportunidad de abrir espacios para aprender junto a los cuidadores. Las empresas también pueden contribuir a sostener ese acompañamiento. Pero el punto de partida es dejar de confundir disposición con preparación.

La familia tiene un papel insustituible. Precisamente por eso, no basta con recordarle sus responsabilidades. Hay que darle herramientas para ejercerlas.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

