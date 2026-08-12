[Opinión] Lactancia con apoyo

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Por Sandra Cortez, Coordinadora de Maternidad y Neonatología de Tarapacá Interclínica.

Durante las primeras horas de vida de un recién nacido, casi toda la atención se concentra en él. Es natural: queremos saber si está sano y si todo marcha bien. Pero, en medio de esa alegría, muchas veces olvidamos que también hay una mujer que acaba de atravesar uno de los procesos más exigentes de su vida y que necesita tanto cuidado y apoyo como su bebé.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora en estos días, es una oportunidad para ampliar esa mirada. Más allá de los beneficios ampliamente conocidos de la leche materna para el desarrollo de la guagua, también es momento de preguntarnos qué estamos haciendo para acompañar a las madres en este proceso.

Tras el parto, muchas mujeres enfrentan una recuperación física, cambios hormonales, falta de sueño, dudas y una intensa carga emocional. En ese escenario, la lactancia no siempre resulta sencilla. Aunque es un proceso natural, también requiere aprendizaje, paciencia y acompañamiento.

Con frecuencia, toda la atención se centra en el recién nacido, mientras la madre puede quedar en un segundo plano. Se espera que amamante, que se adapte rápidamente a su nueva rutina y que responda a múltiples exigencias, muchas veces sin la contención necesaria. Y si aparecen dificultades, no debería sentirse sola ni pensar que está fallando. Pedir ayuda también forma parte de la maternidad.

El apoyo de la familia, los equipos de salud, los lugares de trabajo y la sociedad entera puede marcar una diferencia. Contar con orientación oportuna, espacios adecuados y una red que comprenda este proceso favorece una experiencia más positiva para la madre y su hijo.

Promover la lactancia materna también significa construir entornos que cuiden a quien hace posible ese vínculo. Porque cuando una madre se siente escuchada, respetada y acompañada, también estamos cuidando a ese niño que acaba de llegar al mundo.

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