[Opinión] Más ingenieras para Chile: una urgencia de desarrollo y equidad

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Por Gabriela González, Gerente Comercial en IDIEM.

Este 23 de junio, Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y más de un siglo después de que en 1919, Justicia Espada Acuña se convirtiera en la primera mujer ingeniera de Chile: somos aproximadamente 30.000 ingenieras profesionales activas aportando en diferentes sectores de nuestro país.

Cada vez más mujeres deciden estudiar ingeniería. A nivel de representación general, ya ocupamos entre el 20% y el 25% del total de profesionales y estudiantes en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Pero el progreso no es fortuito; requiere de políticas activas y decididas. Un ejemplo de esto es el programa Más Mujeres Científicas (+MC), una iniciativa pública diseñada específicamente para potenciar y aumentar nuestra participación en estas áreas. El objetivo es claro y de largo aliento: contribuir a disminuir las brechas de género y educacionales en estas disciplinas.

El éxito y la necesidad de estas vías de acceso quedan demostrados en las cifras. Para el Proceso de Admisión 2026, las instituciones pusieron a disposición 3.358 cupos +MC. Esto significó 522 vacantes más que en el proceso anterior, cuando se ofrecieron 2.836, equivalente a un contundente aumento del 18,4% en la oferta de espacios protegidos, tal como destacó la Subsecretaría de Educación Superior.

A pesar de estas excelentes señales en la academia, cuando las ingenieras pasamos al mundo laboral seguimos enfrentando barreras: sesgos explícitos y sutiles, la falta de referentes, la soledad en salas o reuniones, y la necesidad constante de “demostrar más”.

Sin embargo, estamos cambiando las cosas. Aportamos una mirada integral, más humana y colaborativa. No solo resolvemos problemas, los redefinimos, considerando el impacto, las personas y la sostenibilidad. En IDIEM asumimos este compromiso en la práctica: participamos en proyectos de alto impacto, un 33% de nuestra primera línea ejecutiva está integrada por mujeres y recientemente nos certificamos en la norma NCh3262 de igualdad de género y conciliación.

El aumento histórico de cupos y la creciente presencia femenina en las aulas demuestran que las mujeres queremos y podemos liderar este cambio. El desafío actual es que este impulso de la educación superior se consolide en el mercado laboral con igualdad de salarios y oportunidades de alta dirección. La ingeniería ya cambió de perspectiva, y no hay vuelta atrás.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.