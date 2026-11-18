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Por Decio Farías, Business Development Manager Cono Sur de MediaTek.

La inteligencia artificial está transformando nuestra relación con la tecnología. Cada vez son más las tareas que podemos realizar con su ayuda, desde generar contenido hasta procesar información y automatizar actividades cotidianas. Sin embargo, detrás de estas nuevas experiencias existe un componente fundamental: los chips o procesadores. Su evolución será determinante para definir hasta dónde podrá llegar la IA y qué beneficios ofrecerá a las personas.

Desde mi perspectiva, el futuro de la inteligencia artificial no estará exclusivamente en la nube ni únicamente en los dispositivos, sino en la capacidad de ambos entornos para trabajar de manera complementaria. Mientras la nube permitirá procesar modelos de gran escala y enormes volúmenes de información, los procesadores harán posible ejecutar cada vez más tareas directamente en los smartphones, reduciendo los tiempos de respuesta, optimizando recursos y fortaleciendo la privacidad.

Para lograrlo, necesitamos procesadores capaces de responder a estas nuevas exigencias. Chips como Dimensity 9600 Pro, que incorpora una arquitectura de inteligencia artificial agéntica nativa y privada, respaldada por un sistema de doble NPU. Esta tecnología permite ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) un 51% más rápido y con un 40% más de eficiencia energética respecto de la generación anterior.

Pero el impacto de los procesadores va mucho más allá de la IA. Su evolución también permitirá mejorar la conectividad y la interacción con los servicios en la nube. En esta línea, tecnologías como Wi-Fi 8 ofrecerá conexiones más confiables, reducir interferencias y optimizar la comunicación entre dispositivos, algo fundamental en un escenario donde las aplicaciones de inteligencia artificial demandarán intercambios de información cada vez más constantes.

A esto se suman beneficios como un menor consumo energético, mayor rendimiento gráfico y nuevas posibilidades en fotografía, videojuegos y creación de contenido. En definitiva, los procesadores no solo permitirán que la inteligencia artificial funcione mejor, sino que ampliarán las capacidades de los dispositivos que utilizamos diariamente.

Nuestro desafío como industria será transformar estos avances tecnológicos en beneficios concretos: respuestas más rápidas, conexiones estables, mayor autonomía y experiencias digitales más inteligentes. La inteligencia artificial seguirá evolucionando, y en ese camino, los procesadores tendrán un papel protagonista como puente entre los dispositivos, la nube y el futuro de la tecnología como hoy la conocemos.

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