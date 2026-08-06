[Opinión] Mujeres y tecnología: la minería que está construyendo el futuro

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Por Pía Ríos, Gerente de Marketing Wisetrack.

El mes de Agosto es tradicionalmente el Mes de la Minería, una oportunidad para reconocer una industria que ha sido uno de los principales motores del desarrollo económico del país. Pero también es un buen momento para mirar hacia adelante, y preguntarnos qué tipo de minería queremos construir para las próximas décadas.

La respuesta probablemente tenga dos protagonistas: las personas y la tecnología.

En los últimos años, la minería chilena ha avanzado mucho en materia de inclusión. Hoy son cada vez más las mujeres choferes de camiones de extracción, supervisoras, ingenieras, geólogas, mantenedoras y ejecutivas, que están aportando nuevos ojos a una actividad que fue históricamente de hombres. No se trata sólo de una cuestión de equidad. Muchos estudios coinciden en que los equipos diversos toman mejores decisiones, impulsan la innovación y ayudan a mejorar la cultura de las organizaciones.

Sin embargo, sumar más mujeres implica también seguir transformando la forma en la que opera la industria. Los desafíos de hoy no son sólo la apertura de espacios laborales, sino ofrecer condiciones que permitan desarrollar carreras de largo plazo en entornos seguros, modernos y apoyados por la tecnología.

La minería actual genera millones de datos cada día: Los vehículos, la maquinaria, las rutas, los centros de operación y los procesos completos entregan información en tiempo real, la cual, bien utilizada, permite anticipar riesgos, optimizar recursos y tomar mejores decisiones. La digitalización dejó de ser un proyecto de futuro para convertirse en una herramienta cotidiana que fortalece tanto la productividad como la seguridad de las personas.

En este contexto, tecnologías tales como la telemetría, el monitoreo de flotas, el análisis del comportamiento de conducción o la gestión inteligente de activos tienen un rol cada vez más importante. No sustituyen la experiencia de quienes trabajan en terreno, sino que les entregan información para operar con mayor eficiencia y reducir la exposición a riesgos, especialmente en una industria donde cada decisión puede tener un impacto importante sobre la seguridad de las personas y la continuidad operacional.

Ese progreso tecnológico está modificando también el perfil de los profesionales que demanda el sector. En la actualidad, la minería requiere de operadores capaces de interactuar con sistemas digitales, ingenieros que procesen grandes cantidades de información y equipos multidisciplinarios que conjuguen conocimientos operacionales con capacidades tecnológicas. Esa transformación abre nuevas oportunidades para atraer un talento más diverso y continuar aumentando la participación femenina en espacios que hace algunos años parecían inaccesibles.

El verdadero desafío, entonces, no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas ni en aumentar indicadores de participación femenina de forma aislada. Se trata de construir una minería donde la innovación tecnológica y el talento humano vayan de la mano, creando operaciones más seguras, sostenibles y competitivas.

En el Mes de la Minería es importante reconocer los logros conseguidos, pero también recordar que el liderazgo de esta industria dependerá de su capacidad de seguir evolucionando. Una minería que incorpora más mujeres, que aproveche mejor los datos y que use la tecnología para cuidar a las personas estará mejor preparada para enfrentar los desafíos de un sector que seguirá siendo clave para el desarrollo de Chile.

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