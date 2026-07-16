[Opinión] Mundial y práctica deportiva

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Por Dr. Raúl Castillo Bravo, Médico Traumatólogo de San José Interclínica.

Los grandes eventos deportivos, como la Copa Mundial de Fútbol, tienen un efecto más allá de la competencia. Despiertan conversaciones, reúnen a familias y amigos y, muchas veces, inspiran a volver al deporte después de meses o años de inactividad. Eso merece ser celebrado, porque representa una oportunidad para incorporar hábitos que benefician la salud física y mental.

Sin embargo, el entusiasmo no siempre va de la mano con la preparación. Es frecuente que quienes llevan largo tiempo sedentarios intenten retomar el ejercicio con la intensidad de antes, olvidando que el cuerpo necesita adaptarse. La capacidad cardiovascular, la fuerza muscular, la movilidad y la flexibilidad disminuyen con la inactividad, aumentando el riesgo de lesiones musculares, esguinces, tendinopatías y sobrecarga articular.

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de un tercio de la población adulta no alcanza los niveles recomendados de actividad física. Más que realizar esfuerzos esporádicos, el desafío es transformar esa motivación en un hábito sostenible. Incluso actividades simples como caminar 20 a 30 minutos al día producen beneficios para la salud cardiovascular, metabólica y mental.

Volver a moverse de forma progresiva, respetar los tiempos de recuperación y escuchar las señales del cuerpo ayuda a prevenir lesiones. Quienes presentan enfermedades crónicas, factores de riesgo cardiovascular o largos períodos de inactividad deberían considerar una evaluación médica antes de iniciar ejercicios de mayor intensidad.

El deporte no exige récords para entregar beneficios. Lo importante no es recuperar en una tarde la condición física del pasado, sino construir una rutina sostenible. Si el entusiasmo que despiertan los grandes eventos deportivos se transforma en un hábito saludable, el verdadero triunfo ocurrirá mucho después del pitazo final.

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