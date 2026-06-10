[Opinión] Natalidad y trabajo: el desafío que hoy enfrentan las empresas

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Por Noemí Villagrán, Directora de Recursos Humanos para Henkel Chile.

Chile atraviesa una transformación silenciosa en la forma en que las personas proyectan su vida familiar. La natalidad ha disminuido sostenidamente en los últimos años y hoy el país registra una de las tasas más bajas de Latinoamérica. Detrás de esta realidad existen múltiples factores, pero uno de los más relevantes es que las decisiones relacionadas con la maternidad, la paternidad y la crianza están cada vez más influenciadas por aspectos económicos, laborales y personales. Más que un debate sobre cifras, se trata de una conversación sobre las condiciones que existen para formar una familia sin renunciar al desarrollo profesional o a la estabilidad laboral.

En este contexto, la conciliación entre la vida laboral y familiar ha dejado de ser un tema secundario para convertirse en una necesidad cada vez más presente dentro de las organizaciones. Las expectativas de las personas han cambiado y hoy se valoran más los entornos laborales que ofrecen apoyo en momentos importantes de la vida. Ya no basta con entregar oportunidades de desarrollo o beneficios competitivos; también es necesario generar condiciones que permitan compatibilizar las responsabilidades familiares con el trabajo.

La llegada de un hijo o hija suele representar uno de esos momentos decisivos. Es una etapa que trae consigo nuevas responsabilidades, cambios en las rutinas y desafíos de adaptación que impactan directamente la vida de las personas. Por ello, cuando hablamos de conciliación, es importante avanzar desde las buenas intenciones hacia medidas concretas que acompañen a madres, padres y cuidadores durante este proceso.

Cada vez más empresas están impulsando iniciativas para facilitar esa transición. En Henkel, por ejemplo, contamos con “Bebé Henkel a Bordo”, un programa que acompaña a colaboradores que inician la maternidad o paternidad, ya sea por nacimiento o adopción. La iniciativa contempla apoyo económico durante el primer año de vida del hijo o hija, licencias parentales adicionales para cuidadores primarios y secundarios, retorno gradual al trabajo y acompañamiento durante esta nueva etapa familiar.

En un escenario donde el bienestar, la flexibilidad y la calidad de vida tienen una influencia creciente en las decisiones laborales, las empresas tienen la oportunidad de desempeñar un rol relevante. Crear entornos donde las personas puedan desarrollar sus proyectos familiares y profesionales contribuye a construir organizaciones más sostenibles, comprometidas y preparadas para el futuro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.